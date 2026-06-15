Estos dispositivos de Apple dejarán de actualizarse en septiembre, ¿tienes alguno de ellos?

La semana pasada se ha celebrado el WWDC 2026 de Apple en Cupertino. Y más allá de la keynote inicial en la que conocimos las principales novedades de sus sistemas operativos, hay otras noticias importantes que nos ha dejado esta cita tecnológica, y que suele repetirse un año tras otro. Porque siempre, con la llegada de un nuevo sistema operativo, hay una serie de dispositivos que se ven afectados, y pierden soporte para siempre, es el caso de todos estos que vamos a repasar.

Dispositivos Apple que pierden soporte de software

Como es lógico, con la llegada de un nuevo sistema operativo se ganan dispositivos que reciben la compatibilidad con ese software, y se pierden otros que ya no actualizarán a ninguna versión nueva. En esta ocasión, y en la WWDC 2026 se ha hablado de muchos sistemas operativos, desde los móviles, tabletas, relojes inteligentes a los ordenadores o dispositivos de streaming.

Tim Cook en el WWDC 2026 | Apple

Cada uno de ellos ha estrenado un nuevo sistema operativo, como son iOS 27, iPadOS 27, watchOS 27, macOS 27 y tvOS 27. Y todos ellos ganan compatibilidad con nuevos dispositivos, y a su vez la pierden. Visto lo que ha desvelado Apple esta semana, estos serán los dispositivos que ya no serían compatibles con ellos, y por tanto dejarían de recibir soporte por parte de Apple a partir del próximo mes de septiembre, cuando se liberarán las nuevas versiones.

iOS 27

iPhone XR, XS y XS Max

iPhone X, 8 y 8 Plus

watchOS 27

Apple Watch Series 6 (2020)

Apple Watch Series 7 (2021)

Apple Watch Series 8 (2022)

Apple Watch Ultra (1ª generación, 2022)

Apple Watch SE (2ª generación, 2022)

iPadOS 27

iPad Air (3ª generación, 2019)

iPad Pro de 12,9 pulgadas (3ª generación, 2018)

iPad Pro de 11 pulgadas (1ª generación, 2018)

iPad (8ª generación, 2020)

iPad mini (5ª generación, 2019)

macOS 27 Golden Gate

MacBook Pro (16 pulgadas, 2019)

MacBook Pro (13 pulgadas, 2020, cuatro puertos Thunderbolt 3)

iMac (2020)

Mac Pro (2019)

tvOS 27

Apple TV HD (2015)

Apple TV 4K (1ª generación, 2017)

El próximo mes de septiembre, por tanto, estos dispositivos se quedarán en las actuales versiones del sistema operativo a las que han actualizado, y no recibirán más. Salvo que, obviamente, problemas de seguridad o críticos necesiten de alguna actualización puntual.

Pero no disfrutarán de nuevas funcionalidades ni de las grandes novedades que suelen llegar con estas nuevas versiones de los sistemas operativos. Se espera que todos ellos, los nuevos sistemas, reciban sus versiones estables a lo largo del próximo mes de septiembre, tras el lanzamiento de los iPhone 18 y las últimas novedades en dispositivos de Apple.