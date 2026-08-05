Dónde comprar gafas homologadas para ver el eclipse solar del 12 de agosto

Cada vez queda menos para el eclipse solar total del 12 de agosto, uno de los acontecimientos astronómicos más esperados de las últimas décadas en España. Uno de los elementos más importantes para ese día son unas gafas homologadas, ya que mirar directamente al Sol sin la protección adecuada puede provocar daños irreversibles en la retina.

¿Dónde se pueden comprar?

Las gafas homologadas para eclipses ya pueden encontrarse en distintos puntos de venta. Entre los más habituales están las ópticas, algunas farmacias, tiendas especializadas en astronomía y determinados supermercados y grandes superficies, que han comenzado a venderlas con motivo del eclipse. Su precio ronda aproximadamente los 2€.

Además, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y el Grupo Social ONCE han puesto en marcha una campaña para repartir dos millones de gafas gratuitas por toda España. La ONCE distribuirá la mayor parte a través de sus vendedores, mientras que el resto se entregará en museos, centros de ciencia y otras instituciones participantes.

Los expertos recuerdan que no sirven unas gafas de sol convencionales ni filtros caseros. Para observar un eclipse con seguridad es imprescindible utilizar gafas específicas que cumplan la norma internacional ISO 12312-2, un distintivo que debe aparecer claramente indicado en el producto junto con el nombre del fabricante.

Si las gafas presentan arañazos, roturas o cualquier deterioro, no deben utilizarse.

Mucho cuidado si las compras por Internet

Las autoridades también recomiendan extremar la precaución con las compras online. Antes de adquirir unas gafas para eclipses conviene comprobar que proceden de un fabricante reconocido y que cumplen la normativa de seguridad, ya que en ocasiones circulan productos que no ofrecen la protección adecuada.