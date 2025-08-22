El smartphone de Trump pasa de parecerse a un iPhone a transformarse en un Galaxy S25 Ultra

El presidente de Estados Unidos no se limita a su enorme responsabilidad de ser el líder del país más poderoso del planeta, sino que también quiere extender su filosofía y modo de vida americano a otros aspectos de nuestras vidas. No hay más que ver cómo su nueva operadora Trump Mobile quiere estrenarse por todo lo alto, también con su propio smartphone. Al menos eso es lo que nos quieren hacer creer, pero la realidad es que dista mucho de ser una propuesta original y genuina, por lo que comprobamos de nuevo ahora.

Así es el futuro T1 Phone

Es el nombre con el que han denominado a este primer teléfono de Donald Trump, y la realidad es que en estos últimos meses, desde que conocimos la propuesta, son muchos los cambios que ha sufrido este teléfono, del que solo hemos visto rénderes. Y una vez más, este cambio de diseño no ha estado exento de polémica. Porque ahora, en un nuevo mensaje en sus redes sociales, invitan a reservar el teléfono, que está más cerca que nunca.

Y la imagen que acompaña a este mensaje, muestra ahora un diseño diferente. Se puede ver que es un Samsung Galaxy S25 Ultra, en color dorado, con una funda dorada encima con las inscripciones de T1 y la bandera norteamericana. La polémica ha llegado sobre todo por lo poco trabajado del render, ya que es básicamente la imagen de un S25 Ultra con funda Spigen.

Incluso los internautas se han dado cuenta de que justo detrás de la bandera se puede ver el logotipo de este popular fabricante de fundas de smartphones y otros dispositivos. Algo que no deja de ser chocante, porque el discurso de los creadores del móvil de Trump Mobile ha ido cambiando a lo largo de los meses. Al principio aseguraban que sería un móvil 100% fabricado en Estados Unidos, algo que nadie se creyó, sobre todo por el precio del propio smartphone.

Este cuesta 499 dólares, y obviamente por ese precio es imposible encontrar un teléfono de estas características fabricado allí. Para hacerse una idea, el diseño del T1 iPhone, aún todavía en la tienda, es el de un iPhone, con los tres sensores dispuestos de la misma forma en la cámara. Pero a la vez con un frontal de Android, con cámara perforada y lector de huellas en la pantalla.

Ahora pasamos al diseño de un Galaxy S25 Ultra, y tan siquiera se cambia el diseño en la página de reserva. La verdad es que todo esto manda un mensaje un tanto contradictorio, y poco serio sobre lo que esperar del teléfono de Trump. Nada cuadra, ni su precio, ni diseño. Solo las características, una pantalla AMOLED de 6,25 pulgadas, 120 Hz, cámara de 50 megapíxeles y batería de 5000 mAh, pueden ser acordes al precio, pero nada más. Veremos qué sale de todo esto, pero desde luego no podemos esperar nada serio.