Los Redmi Note 15 Pro y Pro+ ahora son más potentes y presumen de más autonomía

Xiaomi ha presentado hace unas horas su nueva gama de móviles de gama media, los Redmi Note 15. Si, por un lado, os hemos contado los detalles de su versión básica, ahora nos centramos en las versiones Pro, que nos ofrecen algunas características sorprendentes actualizadas para ofrecer el mejor rendimiento. En este caso hablamos de unos móviles incluso más grandes que el Redmi Note 15, en su forma más literal, con unas dimensiones de pantalla mayores, así como otras características entre las mejores del mercado.

Ficha técnica del Redmi Note 15 Pro

Este nuevo teléfono llega con un diseño que transmite ciertas sensaciones premium, con un enorme módulo de cámara en su parte trasera. Su pantalla de 6,83 pulgadas cuenta con tecnología AMOLED, así como con una tasa de refresco de 120 Hz, resolución Full HD+ y protegido por el cristal Xiaomi Dragon. Un apartado donde brilla con luz propia desde luego.

Redmi Note 15 Pro | Redmi

Un teléfono que llega con un potente procesador MediaTek Dimensity 7400 Ultra, que nos ofrece ocho potentes núcleos, y que está acompañado de 8 GB o 12 GB de memoria RAM, así como un almacenamiento interno de 256 GB o 512 GB ampliables mediante tarjetas microSD. Su cámara de fotos es bastante discreta, con un sensor principal de 50 megapíxeles, y un secundario de 8 megapíxeles. Delante, la cámara selfie nos ofrece una buena resolución de 20 megapíxeles.

La batería es una de sus grandes novedades, adoptando una espectacular capacidad de 7000 mAh y una potencia de carga de 45 W, así como inversa de 22,5 W. Se estrena con Wifi 6, Bluetooth 5.4, NFC o conector USB tipo C. Un móvil que a pesar de su gran batería, solo mide 7,8 mm de perfil. Se estrena con Android 15 bajo la capa HyperOS 2.0. Un teléfono que se estrena en el merado chino con un precio de partida de 180 euros al cambio.

Ficha técnica del Redmi Note 15 Pro+

Esta versión Plus es la más avanzada de ambas, y llega con mejoras en aspectos concretos, ya que hay algunos componentes que comparte por completo con el modelo base. Como es la pantalla, exactamente la misma que la de su compañero de gama más accesible. Hay diferencias notables en el rendimiento, porque en este caso tenemos un potente procesador Snapdragon 7s Gen 4, el más potente del momento de la gama media, y que acaba de ser presentado, desde luego es su punto más fuerte.

Redmi Note 15 Pro+ | Redmi

Pero la cámara de fotos también nos ofrece una configuración de bastante nivel. Con un sensor principal de 50 megapíxeles, y sobre todo por el sensor telefoto de 50 megapíxeles y con Zoom de 2,5x. Hay un tercer sensor, un ultra gran angular de 8 megapíxeles. Delante, la cámara para hacer selfies y videollamadas tiene una resolución de 32 megapíxeles. La batería de este modelo es aún mejor, ya que no solo cuenta con esos 7000 mAh, sino que su potencia de carga es aún mayor, y llega hasta los 90 W, sin duda un gran punto a su favor. La carga inversa es igual de potente.

En cuanto a conectividad y software, comparte lo mismo que su compañero de gama. Este modelo Pro+ también se ha estrenado en China, en este caso con un precio de partida de 240 euros al cambio para la versión básica de 12 GB+256 GB. Está disponible en colores Midnight Black, Cedar White, Sky Blue, y Smoky Purple.