El nuevo Redmi Note 15 5G ya son una realidad

Xiaomi ha presentado su nueva gama media de smartphones, otra generación de uno de sus modelos más célebres. Se trata del Redmi Note 15, un móvil que en sus comienzos se caracterizaba por el gran tamaño de su pantalla, y que hoy destaca por otras cosas muy diferentes, aunque conservando esa extraordinaria relación de prestaciones y precio que vamos a conocer a continuación.

Ficha técnica del Redmi Note 15 5G

Este teléfono llega con una pantalla grande igualmente, con una diagonal de 6,77 pulgadas, destacando sobre todo el panel OLED con el que cuenta. Además, esta cuenta con resolución Full HD+, una tasa de refresco de 120 Hz, así como un brillo pico de 3200 nits. De esta forma estamos ante un teléfono que presume de una de las mejores pantallas de su categoría, desde luego, y eso ya es una buena carta de presentación.

Redmi Note 15 5G | Redmi

En cuanto al rendimiento, este nuevo teléfono estrena un procesador de buen rendimiento, como es el Snapdragon 6 Gen 3, uno de los más potentes de la gama media de Qualcomm. A este le acompañan una memoria RAM de 6 GB, 8 GB y 12 GB. El almacenamiento interno es de 128 GB o 256 GB ampliables mediante tarjetas microSD. Por tanto, en este aspecto ofrece buenas opciones de configuración en todo momento.

La cámara de fotos, dentro de un enorme módulo trasero, cuenta con dos sensores, aunque una vez más en las imágenes más bien parecen tres. El sensor principal es de 50 megapíxeles, mientras que el sensor secundario es de 2 megapíxeles y de profundidad. Delante, a la hora de hacer selfies, la cámara es de 8 megapíxeles, una resolución estándar en un teléfono de estas características.

La batería, sin ser tan grande como la de algunos modelos que hemos conocido en las últimas semanas, sí que supera con creces la media. Y es que esta cuenta con una gran capacidad de 5800 mAh, y que se carga con una potencia de 45 W. Mientras que puede hacer una carga inversa de hasta 18 W de potencia. Es un móvil que nos ofrece una conectividad completa, incluyendo Wifi 6, Bluetooth 5.1, 5G o NFC para hacer pagos en establecimientos.

El nuevo terminal además es resistente al agua y polvo, con una potente certificación IP66. Cuenta con dos altavoces estéreo, así como con sonido Dolby Atmos. El teléfono de momento se ha lanzado en tres colores, como son Midnight Black, Sky Blue y Star White. Mientras que en términos de precio, se ha estrenado en China con uno de 120 euros al cambio para la variante más básica de 6 GB+128 GB. La versión de 8 GB+128 GB tiene un precio de 133 euros al cambio. Mientras que la versión de 8 GB+256 GB cuesta unos 155 euros al cambio. Por último, la versión más avanzada, de 12 GB+256 GB, tiene un precio de 180 euros al cambio.