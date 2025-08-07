Apple brinda a Trump 600.000 millones en inversiones: el iPhone estadounidense está más cerca

Uno de los grandes empeños de Donald Trump, y quizás el origen de su cruzada arancelaria, es que los fabricantes estadounidenses dejen de fabricar sus productos lejos de Estados Unidos. Es evidente que la mano de obra en China o India, a la hora de fabricar un smartphone, es mucho más barata que en Estados Unidos u otros países occidentales. Por eso es tan difícil que las empresas vuelvan a fabricar en su país, ya que los costes que tendrían que asumir serían inaceptables o acabaran con los márgenes de beneficio. Apple ha estado esforzándose por trasladar su cadena de suministro a India desde China, para evitar el impacto de los aranceles lo más posible. Incluso ha anunciado una inversión mil millonaria en Estados Unidos para evitar la ira arancelaria de Donald Trump.

600.000 millones de dólares de inversión

Eso es lo que ha anunciado hoy Tim Cook, el CEO de Apple, en el despacho oval, en un acto donde se ha puesto en marcha el programa de manufactura estadounidense por parte de Apple. Esta inversión ascenderá a los 600.000 millones de dólares durante los cuatro próximos años, y según el máximo responsable de los californianos, permitirá crear nuevos empleos y mejorar los sistemas de manufactura avanzada en aquel país.

El propio Tim Cook ha entregado a Donald Trump un presente en forma de vidrio, fabricado por Corning, como sabéis, el principal fabricante de protectores de pantalla, y que ha sido grabado para el presidente sobre una base de 24 Kilates, todo ello fabricado en Estados Unidos. Hasta este punto ha llegado la pompa del acto y la buena sintonía entre Tim Cook y Donald Trump. Y eso que este último, como suele ser habitual, ya había criticado a Apple y su estrategia de manufactura hace unos meses.

¿Veremos un iPhone estadounidense?

Aunque el iPhone se diseña íntegramente en las instalaciones de Apple en Cupertino, la fabricación de estos teléfonos se realiza prácticamente de forma íntegra entre China e India, esta última ahora está ganando mucho peso, de hecho ya es mayoritaria en el mix de Apple. La cadena de suministro de Apple es prácticamente en su totalidad asiática, y, por tanto, está adaptada a unos costes mucho más bajos que si los iPhone se fabricaran en Estados Unidos.

Pero sin duda el gran objetivo de Donald Trump es que iconos y productos estrella como el iPhone se fabriquen alguna vez íntegramente en Estados Unidos. Este paso dado hoy por Apple podría ser perfectamente el comienzo de este cambio de tendencia, y también de ubicación de las fábricas. No obstante, estos 600.000 millones que va a invertir Apple, la misma cantidad que se le pide a toda la Unión Europea, son también útiles para evitar que Trump imponga más aranceles a los países donde operan sus grandes fabricantes.

Algo que les obligaría seguramente a aumentar los precios de sus dispositivos, muy por encima de lo tolerable para un consumidor medio. Que Apple traslade su producción a Estados Unidos dependerá mucho del tiempo que permanezca Trump en la casa blanca, que es quien hasta ahora ha sido más insistente y amenazante en este sentido frente a los fabricantes estadounidenses.