Samsung y Apple se reparten el Top 10 de los smartphones más vendidos a nivel global

El mercado de smartphones no ha cambiado demasiado en los últimos años. Son varios ejercicios ya en los que el Top 3 conformado por Samsung, Apple y Xiaomi no se ha visto alterado, y eso es gracias a que estos fabricantes son los que cuentan con gamas de smartphones más populares. En este caso, hemos conocido los móviles más vendidos del tercer trimestre de 2025, algo que nos da una idea de los gustos de los consumidores. Y hay que decir que tanto Samsung como Apple se reparten a medias ese Top 10, aunque con cierta desigualdad en cuanto a valor de los smartphones.

Los iPhone frente a los Samsung Galaxy A

Decimos que es una lucha desigual porque Apple como sabéis, excluyendo el iPhone 16e, que también es de alta gama, cuenta solo con teléfonos que superan de media los mil euros de precio. Mientras que Samsung tiene una gama mucho más amplia, que va desde topes de gama a teléfonos de gama media y más asequible. Y es en la gama media donde los coreanos son los reyes, mientras que Apple hace lo propio en la gama premium.

Los smartphones más vendidos | Counterpoint

Es algo que se puede apreciar en el último informe de la consultora Counterpoint Research, que ha recopilado los móviles que más se han vendido en este tercer trimestre. De los cinco primeros, solo el quinto no es un iPhone, mientras que hasta el Top 10 Apple solo ocupa el décimo puesto. El móvil más vendido del trimestre ha sido el iPhone 16, un móvil que como sabéis es de 2024, pero esta tendencia suele ser habitual, ya que en el mismo trimestre del pasado año era el iPhone 15 el modelo más vendido.

Esto tiene sentido, porque el tercer trimestre suele ser en el que se ponen a la venta los nuevos iPhone, y cuando, por tanto, los iPhone de la anterior generación son más asequibles. Completan el Top 5 el iPhone 16 Pro, el iPhone 16 Pro Max, el iPhone 16e y el Samsung Galaxy A15 5G. La segunda mitad del top está conformada por los Samsung Galaxy A06, Galaxy A36, Galaxy A56, Galaxy A16 4G y cierra este Top el móvil más reciente de Apple, el iPhone 17 Pro Max.

Si comparamos con el mismo trimestre del pasado año, hay mucha menos variedad, entonces teníamos al menos un móvil de Xiaomi, el Redmi 13C, y un modelo de alta gama de Samsung, como es el Galaxy S24. Pero este año solo hay móviles de gama de entrada o media de Samsung, que no ha conseguido colar ningún S25 entre los más vendidos. Obviamente, Samsung necesita vender muchos más móviles de estas gamas A que Apple sus iPhone para obtener los mismos ingresos, ya que el precio de los teléfonos de Apple es mucho más elevado.

En total, el iPhone 16 ha sido el líder de este periodo, capturando un 4% de las ventas. No obstante, según los analistas, las buenas ventas de este modelo se deben a promociones concretas en India y a la recuperación del mercado japonés. Aunque curiosamente el iPhone 16 Pro se ha vendido menos de lo esperado en mercados occidentales y también en China, cara y cruz para Apple. Por su parte el móvil Android más vendido ha sido el Samsung Galaxy A16, un clásico de la gama de entrada, que se mueve entre los 150 y 200 euros, con unas especificaciones muy avanzadas, como pantallas AMOLED.