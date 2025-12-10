El nuevo SPC Fortune 2 Max es un teléfono básico para mayores con 4G y mucha autonomía

Los teléfonos orientados a las personas mayores son cada vez más populares en nuestros hogares, al igual que ocurre con los que están destinados a los más pequeños de la casa. Comparten muchas características, como mantener comunicadas a las personas con sus seres queridos de manera sencilla y sin distracciones, además de proporcionar un medio sencillo para enviar alertas a la familia. Ahora uno de estos nuevos teléfonos ha llegado a España, se trata del nuevo SPC Fortune 2 Max, un teléfono para los más mayores que ofrece un funcionamiento sencillo y muy eficiente.

Precio y disponibilidad

El nuevo SPC Fortune 2 Max es un móvil bastante asequible, de hecho ya se puede comprar en nuestro país en color negro por 49,90 euros.

SPC Fortune 2 Max | SPC

Ficha técnica del SPC Fortune 2 Max

Una de las grandes ventajas de este tipo de teléfonos es que cuentan con una supervisión directa por parte de esas personas que estén a su cuidado o al menos siempre pendientes de que sus familiares o amigos mayores se encuentren bien. Por ello cuenta con el sistema Smart Help que permite controlar algunos aspectos del teléfono de manera remota, sobre todo en esos casos donde nuestros mayores no son especialmente cómodos con la tecnología.

Como es habitual en este tipo de teléfonos, cuenta con unas teclas grandes, mejores al tacto y sobre todo a la vista, que permiten marcar números de manera más sencilla, aunque también podremos añadir contactos favoritos de forma remota con la asistencia adicional. El botón SOS está integrado en la parte trasera para hacer llamadas automáticamente a las personas designadas dentro de la agenda como encargadas de atenderla cuando exista una situación de emergencia, y así, por tanto, para solicitar ayuda.

El perfil ICE integrado permite mostrar información de contacto de emergencia si la persona mayor necesita asistencia médica o de otro tipo, de tal forma que sea sencillo contactar con las personas que se responsabilizan de ella. Un teléfono que por otro lado ofrece unas características técnicas de primera, comenzando por su conectividad 4G. Esto permite disfrutar de llamadas de voz nítidas con VoLTE de audio HD, con voces claras y en definitiva la misma calidad que obtendremos en un smartphone.

Su pantalla tiene un buen tamaño para tratarse de este tipo de teléfonos, al contar con una diagonal de 2,4 pulgadas. A pesar de esta gran pantalla, el teléfono posee una excelente autonomía, que puede llegar hasta los siete días con una sola carga completa, desde luego se trata de algo muy a tener en cuenta al contemplar su adquisición. En términos de llamada, podemos mantener el teléfono encendido durante 19 horas de conversación, no está nada mal.

Además viene con una base de carga que permite utilizarlo casi como un teléfono fijo en casa, mientras se encuentra en ella el teléfono siempre contará con la batería a tope. Y si estamos fuera de casa, se puede recargar mediante un cable USB tipo C. También presume de un potente altavoz con 104dB de volumen, así como Radio FM. Incluso puede utilizarse con manos libres gracias a la conectividad Bluetooth 5.0.