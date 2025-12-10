El Google Pixel 10a se filtra con unas características casi idénticas al 9a

Tras haber lanzado el pasado mes de agosto sus nuevos Google Pixel 10, los de Mountain View, como ya es habitual, están preparando el lanzamiento de la versión más asequible de sus móviles de alta gama, y esta vez se tratará del Google Pixel 10a, un teléfono que ahora se ha dejado ver por primera vez, al menos sus características. Y parece que va a ser un tanto decepcionante en general, si estas características filtradas son reales. Aunque sería así por una buena razón, ya que parece que el mercado de la memoria está obligando a los fabricantes a tomar drásticas decisiones.

Un Pixel 10a prácticamente idéntico a su predecesor

Y decimos lo de prácticamente porque lógicamente no hemos conocido todavía la ficha técnica de este teléfono en su totalidad. Pero lo que ha desvelado hoy uno de los filtradores con mejor reputación de la escena Android, Evan Blass, nos lleva a pensar que este nuevo teléfono será prácticamente el mismo que su predecesor, pero con otro nombre, al menos esa es la sensación que nos transmite lo que hemos conocido ahora.

En el mensaje de X donde ha compartido las características, podemos comprobar que se trata de un documento de certificación para que el teléfono sea utilizado con la red de Verizon, uno de los operadores más importantes de Estados Unidos. En el documento se puede ver claramente el modelo del que hablamos, así como sus principales características. En él podemos ver que su pantalla tendrá un tamaño de 6,28 pulgadas, así como tecnología AMOLED y tasa de refresco de hasta 120 Hz.

También detalla las cámaras de fotos, que serán dos, un sensor de 48 megapíxeles y un ultra gran angular de 13 megapíxeles, mientras que la cámara selfie frontal tendrá otro sensor también de 13 megapíxeles. También desvela que cuenta con 128GB de almacenamiento interno y una batería de 5100mAh. Pues bien, la conclusión que sacamos con esto es que el teléfono será exactamente igual que su predecesor, al menos en estas características, que son las más importantes salvo el procesador.

Y sobre eso, el chip que integrará, ya hemos conocido informaciones que apuntaban a que esta nueva generación contaría con el mismo del Pixel 9a, el Tensor G4, por tanto tan siquiera actualizará a la versión de los Pixel 10, que llevan integrado el Tensor G5. Desde luego es algo decepcionante, pero puede haber una buena razón para que Google tome esta decisión. Y es que la carestía de la memoria por la gran burbuja de IA que se está generando, está llevando a los fabricantes a tomar decisiones drásticas.

Y es que en 2026 tendremos móviles más caros en general, o menos emocionantes. Lo primero será consecuencia del aumento del precio de la memoria. Y lo segundo ocurrirá cuando el fabricante vea más rentable limitar la innovación para equilibrar la balanza de costes y seguir ofreciendo teléfonos a precios ajustados, o al menos sin altas subidas. Por eso es muy probable que el Google Pixel 10a sea prácticamente el mismo que el 9a, pero con Android 16 como sistema operativo.