El Honor Magic 8 Lite es oficial con una enorme batería de 7500mAh

Llevábamos semanas conociendo detalles del esperado Honor Magic 8 Lite, y por fin todo eso que se había ido filtrando ahora es oficial. Y es tal y como lo esperábamos, uno de los móviles más avanzados de su categoría, y con algunas características de primerísimo nivel. Como su batería, una de las más grandes del mercado en la actualidad, y que sin duda ya comienzan a ser algo imprescindible de multitud de móviles con algo que decir en el mercado. Y es que eso de integrar baterías de 5000 mAh es algo ya completamente desfasado. Ahora los smartphones consiguen ser tendencia solo si cuentan con un 40 o 50% más de capacidad, como es el caso de este nuevo Honor.

Ficha técnica del Honor Magic 8 Lite

Un nuevo smartphone que estrena un diseño digno de un smartphone de alta gama, con un gran módulo de cámara redondo, que aglutina en su aro exterior los diferentes sensores. Este teléfono llega con una pantalla bastante grande, con diagonal de 6,79 pulgadas, y una resolución de 1200x2640 píxeles, que presume de una resolución OLED. Esta ofrece una tasa de refresco de 120 Hz, y un brillo pico de 6000 nits. Por tanto, es un móvil que a nivel de cámara brinda excelentes prestaciones.

Honor Magic 8 Lite | Honor

Es un puro gama media, como nos indica su procesador, un Snapdragon 6 Gen 4, que viene acompañado de 8GB de memoria RAM, y almacenamiento interno de 256GB o 512GB, lo que no está nada mal. En términos de cámara de fotos nos ofrece una combinación correcta, sin más, que cuenta solo con dos sensores. El principal tiene una buena resolución de 108 megapíxeles, mientras que está acompañado de un ultra gran angular de 5 megapíxeles. Delante, la cámara para hacer selfies ofrece una resolución de 16 megapíxeles.

Aunque sin duda la estrella de esta ficha técnica es la batería, que cuenta con una enorme capacidad. Esta es de nada menos que 7500 mAh, lo que le permite mantenerse encendido entre dos y tres días si hacemos un uso moderado del terminal. Esta además viene acompañada de una carga rápida de 66W, más que suficiente. Es además un móvil resistente, con certificaciones IP66, IP68 e IP69K, frente al agua y el polvo. Un teléfono que ha sido diseñado para aguantar caídas de hasta 2,5 metros de altitud sin sufrir daños de importancia.

Sus dimensiones son de 161.9 x 76.1 x 7.76 mm y tiene un peso de 189 gramos. Eso sí, llega con Android 15 como sistema operativo, bajo la capa MagicOS 9. Un Honor Magic 8 Lite que llegará a Europa el próximo mes de enero, aunque de momento el fabricante no ha desvelado el precio con el que se estrenará en nuestro mercado. Como orientación, su predecesor se lanzó en nuestro país en enero de este año desde los 369 euros.