UN MÓVIL POR Y PARA LA CIBERSEGURIDAD
Jolla Phone: así es el nuevo smartphone con sello europeo que pasa de iOS y Android
Este móvil tiene al sistema operativo Linux como gran atractivo, así como un interesante botón físico relacionado con la privacidad.
En los tiempos que corren, la variedad y la espontaneidad en el mercado de smartphones son una rara avis. Por eso es poco habitual que nos topemos con móviles realmente de nicho, o que presumen de una esencia totalmente fuera de los circuitos comerciales habituales. Todo eso nos ofrece el nuevo teléfono de Jolla, una marca que tiene ya cierta veteranía, pero que desde hace un tiempo no lanzaba un nuevo smartphone al mercado. Ahora eso ha cambiado con el nuevo Jolla Phone con Sailfish OS 5, y que viene preparado para velar por nuestra privacidad como ningún otro.
Un móvil diferente
Este nuevo teléfono de Jolla tiene un bonito diseño, con un notch de ceja al más puro estilo de los iPhone X y posteriores, o como el actual iPhone 16e. Aunque su frontal nos recuerda bastante más al de los viejos Lumia, de líneas rectas y con esquinas de pantalla redondeadas. El teléfono llega con algo que lo diferencia de cualquier otro, no cuenta con iOS o Android como sistema operativo, sino Linux, puro, por lo que los entusiastas de este sistema, más orientado a desarrolladores, amantes del código y de la ciberseguridad.
Sus creadores han denominado a este teléfono como descendiente directo del Jolla original lanzado en 2013. Un móvil que destaca por la privacidad que ofrece a sus usuarios, y la facilidad para poder utilizarlo en el día a día. Un móvil que presume de regirse por los estándares europeos de seguridad, y eso ya es mucho decir, porque son de los más estrictos del mundo.
Un smartphone que ha sido diseñado con las peticiones de sus seguidores en mente, de hecho han votado para dar con un conjunto de especificaciones que se adapten a sus deseos. Pero vamos a ir a lo importante, la ficha técnica, ya que partiendo de la base de que funciona con Linux, toca saber con qué hardware lo vamos a poder sacar todo el partido.
Llega con un procesador de MediaTek con conectividad 5G, por tanto, un Dimensity, aunque no detallan exactamente cuál. A este le acompaña una memoria RAM de 12 GB, así como un almacenamiento interno de 256 GB con ranura para tarjetas microSD. Ofrece conectividad tanto 5G como 4G, para una gran calidad en el audio de las llamadas. La ranura permite colocar dos nano SIM de manera simultánea.
La pantalla de este teléfono ofrece una diagonal de 6,36 pulgadas, y presume de tecnología AMOLED y resolución Full HD+. Esta ofrece una relación de aspecto de 20:9, está protegida por el cristal Gorilla Glass y no hay detalle sobre su tasa de refresco. En cuanto al apartado fotográfico, hay un sensor de 50 megapíxeles, así como un ultra gran angular de 13 megapíxeles. La cámara frontal es gran angular, pero no se sabe su resolución.
La batería de este teléfono tiene una capacidad típica, de 5000 mAh, y no hay datos sobre si cuenta con carga rápida. También ofrece Wifi 6 de alta velocidad, Bluetooth 5.4 y conectividad NFC para pagos móviles y proyectos. También cuenta con un lector de huellas integrado en el botón de encendido lateral, una carcasa trasera intercambiable, así como un LED RGB y un botón físico que activa el modo de privacidad. Si quieres hacerte con él tendrás que pagar 99 euros en concepto de reserva. Y una vez captada esta, podrás hacerte con él por 499 euros.
