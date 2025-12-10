Ya sabemos cuándo se presentarán los Samsung Galaxy A07 5G, Galaxy A37 y Galaxy A57

La gama media de Samsung es sin duda alguna la más potente del mercado, sus Galaxy A están entre los 10 móviles más vendidos del planeta, y los coreanos no piensan levantar el pie del acelerador. De hecho ya tienen tres nuevos modelos en camino, de los que ahora conocemos más detalles que nos llevan a pensar más o menos en qué momento podrían convertirse en una realidad, hablamos de los Samsung Galaxy A07 5G, Galaxy A37 y Galaxy A57.

Esta sería su ventana de lanzamiento

Mientras esperamos que la gama media de Samsung se convierta en realidad, vamos conociendo nuevos detalles que ahora nos dan una fecha aproximada de cuándo podrían llegar a las tiendas. Un filtrador ha desvelado la fecha aproximada en la que estos tres modelos llegarán al mercado, y parece que están mucho más cerca de lo que podríamos pensar en un principio.

Según este filtrador, el Samsung Galaxy A07 5G, uno de los modelos más asequibles de los coreanos, llegaría al mercado incluso durante este mes de diciembre, o como mucho a comienzos del próximo mes de enero, por lo que es inminente su salida al mercado. En el caso del Samsung Galaxy A37 y A57, se adelantarían también respecto de lo que podríamos esperar, ya que lo harían antes de cumplir el año sus predecesores.

Según la filtración, estos dos nuevos modelos llegarían al mercado durante el próximo mes de febrero de 2026. Por tanto, los tres teléfonos llegarían en apenas uno o dos meses, dentro de esa ventana de lanzamiento. Sobre las características de estos teléfonos, se espera que el Galaxy A37 cuente con un procesador de Samsung, el Exynos 1480, mientras que en su caso el Galaxy A57 se estrenaría con el procesador Exynos 1680.

De momento no se conoce mucho más sobre estos smartphones, salvo que lógicamente llegarán al mercado con Android 16. Y probablemente también lo hagan con One UI 8.5 de fábrica, al menos los modelos que lleguen ya en febrero. Y es que ayer mismo Samsung anunciaba esta nueva versión de la capa de personalización plagada de novedades, y que de momento está en fase de beta en algunos países. Si no la traen de fábrica, tardarán poco en actualizarse desde luego, y también lo lógico es que se estrenen con seis años de actualizaciones.

Sobre su precio, es de esperar que se muevan entre los 200 y 400 euros, son móviles que abarcan una amplia gama media, y que sin duda tienen en su gran relación de prestaciones precio uno de los puntos fuertes. Y es que en la gama media Samsung es el rey del mercado, y es la gama que le ha permitido mantenerse al frente de la venta de smartphones a lo largo de los últimos años. Y ya queda mucho menos para conocer a los que seguramente serán algunos de los smartphones que probablemente lleguen al Top 10 de los más vendidos en 2026.