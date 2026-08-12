El Redmi Note 17 Pro Max se filtra con más batería y carga ultrarrápida

La gama de los Redmi Note no ha dicho su última palabra, porque todavía tenemos un modelo que está por llegar al mercado, y que precisamente puede convertirse en el más potente de todos los que ha lanzado hasta ahora Xiaomi. Los chinos han adoptado el mismo lenguaje de Apple para describir a sus modelos más avanzados, y en este caso es inequívoco que los apellidos Pro Max, son la clave para entender dónde se va a ubicar este nuevo teléfono. Ahora sabemos más de él, porque una filtración ha desvelado nuevos detalles sobre este terminal.

Lo que ahora sabemos de él

Ahora lo que se sabe de él es que este teléfono contará con una pantalla de 6,83 pulgadas, con resolución de 1280 x 2772 píxeles, junto a una tasa de refresco de 120 Hz, brillo pico de 3500 nits, así como el cristal de protección Gorilla Glass Victus 2. Esto es algo que ya estaba presente en el Redmi Note 17 Pro a nivel global, por lo que comparten varias características, desde luego.

Pero hay otros aspectos interesantes, como que la cámara selfie será más grande, con una resolución de 32 megapíxeles. Pero lo que realmente destaca de esta filtración, es que este teléfono se diferenciará sobre todo por contar con una batería más grande, la más grande en esta gama. Ya que llegaría con una capacidad de nada menos que 9210 mAh, una auténtica barbaridad, que además se cargaría relativamente rápido, gracias a una alta potencia de carga.

Esta sería de 100 W, por lo que se convierte en una de las más altas del mercado actual. Esta capacidad superaría tanto a los modelos Redmi Note 17 Pro a nivel global como al Redmi Note 17 Pro lanzado en China, con 8340 mAh y 9000 mAh respectivamente. Estos otros modelos además tienen una carga más lenta que la de este modelo que se ha filtrado ahora, por lo que una de sus grandes novedades será sin duda esta batería de gran tamaño.

Otro de los aspectos donde mejorará este teléfono será el del procesador, que en este caso se trata de un Snapdragon 6 Gen 5, un buen chip de gama media, que en este caso vendría acompañado de 8 GB de memoria RAM, así como de otra variante de hasta 12 GB. El almacenamiento interno será de 128 GB, 256 GB y 512 GB.

Las dimensiones de este Redmi Note 17 Pro Max serán de 163,4 x 78,3 x 8,6 mm y su peso de 230 gramos, lo que le hará algo más pesado y grueso que la variante china de ese teléfono. Por último, llegará con Android 16 como sistema operativo bajo la capa HyperOS 3.0, por lo que debería presentarse antes de acabar el año, ya que es de esperar que la nueva versión basada en Android 17 no llegue a nivel global hasta comienzos de 2027.