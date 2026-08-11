El nuevo JBL 6 promete animar tus fiestas con un espectacular sonido Hi-Fi

Es verdad que cada vez estamos más cerca de la vuelta al cole, el trabajo, etc, pero lo que es innegable es que estamos en el momento culmen de la cultura estival, en pleno mes de agosto, y precisamente en los albores del festivo del 15 de agosto. Fechas propicias para disfrutar de la alegría de miles de pueblos y enclaves pintorescos a lo largo de toda la geografía, donde las fiestas y reuniones ociosas están a la orden del día, y donde siempre es bien recibido un altavoz con buena música para animarlo. El nuevo JBL 6 ofrece todo lo que una buena reunión necesita, potencia y versatilidad al aire libre.

Ficha técnica del nuevo JBL Pulse 6

Este altavoz sin duda destaca sobre el resto por un sonido de calidad, que es en lo que realmente se centra el fabricante, mundialmente reconocido por el potente audio que es capaz de desplegar. El fabricante asegura que este altavoz portátil ofrece graves más profundos que son impulsados por un diseño acústico más pulido, con tecnología AI Sound Boost, que es capaz de analizar la música en tiempo real para optimizar la salida, brindándonos un volumen más alto y un audio limpio y libre de distorsiones, incluso al máximo nivel.

JBL Pulse 6 | JBL

También admite la reproducción de audio sin pérdida mediante su puerto USB tipo C, que aumenta la calidad del audio, incorporando toda la calidad posible técnicamente. Además, es un altavoz que da juego a la fiesta gracias a la iluminación coreografiada que ofrece. Mediante la aplicación JBL One, podemos alternar entre una gran variedad de patrones para fiestas o temas ambientales más suaves, que se despliegan por todo el cuerpo del altavoz y su asa iluminada integrada.

Hay dos modos, como son el Sunset Mode, que permite programar un temporizador de hasta 60 minutos en la app para que la música se detenga y la luz se atenúe gradualmente en tonos anaranjados, ayudando a relajarse al final del día. O el modo de lámpara de noche táctil, que en el caso de darle un doble toque rápido en el momento que no hay música sonando, el altavoz emite un brillo muy suave.

En este caso, la intensidad y temperatura de color se pueden ajustar mediante la app en nuestro smartphone o usando los botones de volumen en el propio altavoz. Como no podía ser de otra forma, es un altavoz robusto. Ya que nos ofrece protección IP68, por lo que es completamente resistente al agua y al polvo, perfecto para usarlo incluso con salpicaduras, lluvia o arena en el ambiente.

Algo esencial en un altavoz de estas características, es la autonomía, y en este caso nos proporciona hasta 12 horas de reproducción continua con una sola carga completa. Y se carga al completo en 4,5 horas. También es un altavoz sostenible, ya que integra metal reciclado posconsumo libre de PVC y llega en un embalaje de papel certificado por la FSC impreso con tinta de soja. Llega con Bluetooth 6 de última generación, y ofrece una potencia de 30 W para el woofer y de 10 W para el tweeter. Ya aparece en la web española de JBL, pero de momento no está a la venta.