El truco oculto del iPhone que te permite poner tu nombre en la pantalla de bloqueo

Muchos usuarios de iPhone desconocen una función que permite personalizar la pantalla de bloqueo con cualquier palabra, nombre o mensaje. El truco aprovecha los modos de concentración de iOS, una herramienta diseñada para gestionar notificaciones y reducir distracciones, pero que también muestra el nombre del modo activo en la parte inferior de la pantalla bloqueada.

Para activarlo, basta con entrar en Ajustes, acceder a Modos de concentración y crear uno nuevo personalizado. El usuario puede elegir el nombre, el color y el icono que prefiera. Una vez configurado, solo hay que activarlo desde el Centro de Control para que aparezca visible en la pantalla de bloqueo.

Además de servir como elemento de personalización, estos modos permiten adaptar el teléfono a diferentes situaciones, como el trabajo, el estudio o el descanso, silenciando aplicaciones y notificaciones según las necesidades de cada momento.