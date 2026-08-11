HACE 8 HIELOS EN UNOS MINUTOS
Xiaomi lanza una máquina de hacer hielo ideal para días calurosos
Con esta máquina podemos hacer varios hielos en menos de diez minutos.
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En estos días de ola de calor, seguro que muchos de nosotros hemos fantaseado en algún momento con tener una máquina de hacer hielo en casa, más allá de los típicos cubitos que podemos hacer con un accesorio en el congelador de nuestro frigorífico. Pero existen maneras más cómodas de contar con hielo en cualquier momento para nuestras bebidas o simplemente para refrescarnos en medio de una ola de calor. Como la máquina que acaba de estrenar ahora Xiaomi.
Máquina de hielo rápido
El tamaño de esta máquina es más o menos sobre una mesa similar al de una hoja A4, por lo que podemos colocarlo en cualquier rincón de casa, también en el mismo salón, quizás al lado del mueble bar, si es que siguen existiendo. La potencia de este dispositivo es muy limitada, y por tanto no vamos a notar mucho su impacto en la factura, ya que solo son 110 W. Y también podemos conectarlo a un coche, al mechero, para poder utilizarla en cualquier lugar.
A la hora de hacer hielo, puede producir hasta ocho cubos por cada ciclo de funcionamiento. Cuenta con dos ajustes para comenzar a hacer hielo, por un lado, el modo rápido y el estándar. En el primero puede producir hasta ocho cubitos en solo seis u ocho minutos. Mientras que el modo estándar tarda más tiempo, pero a cambio vamos a obtener unos cubos más grandes y de una apariencia más clara.
La máquina es capaz de hacer hielo de una forma bastante sofisticada, y sin dejar rastro de burbujas o impurezas, que puedan dejar sabor cuando se diluyen en nuestra bebida. Se trata además de un hielo más denso, que puede tardar hasta siete minutos en derretirse dentro de un vaso de agua a temperatura ambiente. Cuenta con un depósito de 1 litro de agua, y la cesta puede almacenar entre 64 y 80 cubos, por lo que es más que suficiente para las necesidades de varias personas.
Para hacernos una idea, en 24 horas puede crear hasta 13 kilos de hielo. Se puede usar con agua potable, tanto purificada como filtrada. La limpieza y esterilización de los cubitos se consigue gracias a la luz ultravioleta incorporada, que entra en acción durante el proceso. Eso sí, en este caso no hay funciones inteligentes, sino un simple panel LED que muestra datos sobre el nivel del agua, el estado de la lámpara ultravioleta, y el modo de creación de hielo activo en ese momento. Un dispositivo que ha llegado a la plataforma de crowdfunding de Xiaomi por unos 46 euros al cambio.
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