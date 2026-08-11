Honor, en qué cosiste la escritura a pantalla completa

Las tabletas inteligentes han dado un salto cualitativo para convertirse en estaciones de trabajo, siendo ahora algo más que un dispositivo de consumo de contenidos. Uno de los aspectos que así lo señalan es la innovación en cuanto a escritura a pantalla se refiere, algo en lo que el fabricante chino ha estado trabajando. Una funcionalidad que convierte la totalidad pantalla de la tableta en un lienzo en la que explorar al máximo tanto la productividad como la creatividad.

Escritura a pantalla completa en las tabletas Honor

Atrás quedaron los espacios reducidos en los que usar el lápiz inteligente para escribir y firmar. Gracias a los avances tecnológicos, podemos hacer uso de la totalidad de la pantalla para firmar, dibujar o tomar notas manuscritas. Al mismo tiempo que se convierte en texto editable que podemos copiar y pegar en otras aplicaciones, sin estar sujetos a ninguna limitación en el espacio.

Honor MagicPad 4 | honor

Activar el modo de escritura directa, además de fácil es de lo más intuitivo, basta con tocar la pantalla bloqueada de la tableta con la punta del Magic Pencil, esto abre una nota rápida a pantalla completa al instante. Por lo que podemos comenzar a escribir incluso sin desbloquear el dispositivo.

Pero no es lo único que podemos hacer, del mismo modo, gracias a la función FreeWrite, tenemos la opción de escribir directamente a mano alzada sobre cualquier campo de texto o barra de búsqueda. De modo que, la inteligencia artificial interpretará el texto manuscrito convirtiéndolo en texto digital en tiempo real, de manera que no tenemos que esperar a que aparezca el teclado flotante, lo que nos permite aprovechar la totalidad de la pantalla.

Para mejorar la experiencia de usuario y tener acceso a la totalidad del lienzo necesitamos configurar previamente la app de Honor Notes. Una de los ajustes que debemos hacer es ocultar las barras de herramientas que ocupan espacio. Para ello al entrar en una nota solo tenemos que pulsar el icono "expandir" o simplemente deslizar hasta la parte superior con dos dedos. Lo que liberará espacio en la pantalla.

Del mismo modo podemos configurar el acceso a la pantalla completa con un simple gesto, configurando un acceso rápido en los ajustes del lápiz. Esto consiste en hacer un doble toque lateral en el Magic Pencil, de este modo la interfaz cambiará automáticamente al modo escritura inmersiva.

En lo que respecta a las novedades en lo que, a la organización automática, con la integración de la inteligencia artificial es capaz no solo de reconocer el texto, sino que además si escribimos de forma inclinada o desordenada a través de la pantalla, la herramienta IA alineará los párrafos y el contenido adicional de forma automática en un documento.

Otras de las novedades que incluye es el lazo inteligente, lo que permite a mano alzada dibujar alrededor de los elementos para seleccionarlos y moverlos a cualquier parte de la pantalla, cambiar el tamaño o incluso convertir en los elementos de un esquema en un menú lateral oculto.

Otras de las grandes ventajas de poder usar la totalidad de la pantalla para escribir es que al mismo tiempo podemos usar ventanas flotantes, donde podemos consultar cualquier información, ocupando un espacio mínimo de la pantalla, permitiéndonos usar el resto para escribir.