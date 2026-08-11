¿Cómo se ha producido el terremoto de Colombia? La explicación científica del gran seísmo de magnitud 7,4

El terremoto de magnitud 7,4 que ha sacudido Colombia este lunes se ha convertido en uno de los seísmos más importantes registrados en el país en las últimas décadas. El epicentro se situó cerca de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, y el temblor se sintió con fuerza en ciudades como Cali, Pereira, Manizales o Armenia. Según las últimas informaciones, este seísmo ya ha dejado 132 muertos, 570 heridos y decenas de edificaciones colapsadas.

Los terremotos se producen cuando las rocas que forman la corteza terrestre acumulan tensión durante un periodo de tiempo hasta que esta supera la resistencia de una falla o de una zona de la corteza. En ese momento se produce un desplazamiento repentino y la energía acumulada se libera en forma de ondas sísmicas, que se propagan desde el punto donde comienza la ruptura.

En el caso del terremoto de Colombia, el foco se encontraba a una profundidad de alrededor de 100-110 kilómetros, por lo que se trata de un terremoto relativamente profundo. Esta profundidad ayuda a explicar por qué el movimiento pudo sentirse en una zona muy extensa.

Además, Colombia se encuentra en una región especialmente compleja desde el punto de vista tectónico, donde interactúan varias placas. Una de las protagonistas es la placa de Nazca, que se desplaza hacia el este y se introduce bajo la placa Sudamericana.

Este proceso, conocido como subducción, es uno de los principales motores de la actividad sísmica de la región y también está detrás de la formación de buena parte de los Andes.

Sin embargo, este terremoto no debe entenderse simplemente como una ruptura en la superficie entre dos placas. En este caso, las primeras explicaciones del Servicio Geológico Colombiano apuntan a un fenómeno relacionado con la placa de Nazca.

¿Por qué duró tanto?

Una de las características que más sorprendió a los habitantes de las zonas afectadas fue la larga duración del movimiento.

La magnitud del terremoto, su profundidad y la forma en la que las ondas sísmicas se propagaron por el subsuelo hicieron que el temblor pudiera sentirse durante un periodo prolongado y a grandes distancias.

Además, después de un terremoto de estas características es habitual que se produzcan réplicas, pequeños reajustes de la corteza terrestre que pueden continuar durante horas, días o incluso semanas.