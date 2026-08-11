¿Tienes alguna de estas gafas para ver el eclipse? Seis modelos (y una nueva alerta) han sido retirados del mercado

A tan solo un día del eclipse solar total del 12 de agosto, las autoridades de consumo mantienen la retirada del mercado de seis modelos de gafas por el riesgo de provocar lesiones oculares. Los productos afectados pertenecen a las marcas Lionstar, ECP Eye Care Proffesional, Pelispan, Homanaje, Orro y Opticalia.

A esta lista se suma ahora una nueva alerta registrada este 11 de agosto en Baleares. Según la red de alertas que aparece en la información oficial, afecta a unas gafas de eclipse de la marca Mó, modelo 2508-RS003 y lote 0326, con referencia NG-24/2026.

Los seis modelos ya cuentan con órdenes de retirada, inmovilización y prohibición de comercialización, mientras que la nueva alerta de Mó acaba de incorporarse a la red y conviene comprobar las condiciones concretas de la alerta antes de atribuirle también una retirada del mercado.

El problema detectado en los seis modelos retirados es el mismo: sus filtros presentan una transmitancia inferior a la mínima exigida, por lo que resultan excesivamente oscuros.

Al mirar a través de ellas, el usuario puede encontrarse con una imagen demasiado oscura y, al intentar localizar el Sol, desplazar las gafas, inclinarlas o quitárselas durante unos instantes. En ese momento los ojos quedan expuestos directamente a la radiación solar, lo que puede provocar lesiones térmicas o químicas en la retina.

Por eso, el riesgo no está en que unas gafas para eclipse tengan que dejar pasar mucha luz, sino en que un filtro excesivamente oscuro pueda llevar al usuario a manipularlas mientras está mirando hacia el Sol.

Los productos afectados son:

Homanaje: modelo QW-50Z1.

modelo QW-50Z1. Pelispan: gafas incluidas en la alerta de Galicia.

gafas incluidas en la alerta de Galicia. Orro: modelo O37-R, lote 2603-01, fabricado en marzo de 2026.

modelo O37-R, lote 2603-01, fabricado en marzo de 2026. Opticalia: referencia GP0247.

referencia GP0247. ECP Eye Care Proffesional: gafas incluidas en la alerta de Castilla y León.

gafas incluidas en la alerta de Castilla y León. Lionstar: modelo LSP1.

Si tienes alguna de estas, debes ponerte en contacto con el vendedor que te las suministró para proceder a la devolución. Por el contrario, si optas por no devolverlas, recuerda no usarlas bajo ningún concepto.

¿Qué gafas son seguras?

Para mirar directamente al Sol es necesario utilizar gafas específicamente diseñadas para la observación solar y que cumplan los requisitos de seguridad correspondientes, entre ellos la norma ISO 12312-2:2015. Las gafas de sol convencionales no sirven para observar un eclipse.

Además, las gafas deben estar en perfecto estado, sin arañazos, roturas o perforaciones, y deben colocarse antes de mirar al Sol y retirarse únicamente después de apartar la mirada.

Con el eclipse a menos de 24 horas, si tienes unas gafas y dudas sobre su modelo, lote o seguridad, no las utilices para mirar directamente al Sol hasta comprobar que no aparecen en las alertas oficiales.