El Redmi 17C 5G se filtra con unas características familiares

Xiaomi está renovando su gama media, y ahora está cerca de brindarnos una versión adicional de sus últimos móviles, como sería el futuro Redmi 17C 5G. Este modelo parece que llegará con una configuración bastante familiar, porque se basará en otra que hemos conocido previamente para otro modelo. Se trata de un teléfono que, por detalles, no es exactamente igual a otro que ha lanzado la marca hace unas semanas. Algo por otro lado que no nos extraña viniendo de Xiaomi, que es experta en este tipo de maniobras.

Recuerda mucho al Redmi 15C 5G

Y eso nos llama bastante la atención, ya que el salto a una nueva generación suele implicar nuevos procesadores como mínimo, pero en este caso no parece que vaya a ser así. Porque la filtración, de este teléfono, visto en Luxemburgo, nos ha mostrado que se trata de un terminal que en realidad es muy parecido a ese modelo anterior, y que lamentablemente no va a crecer en esos aspectos que nos gustaría, o sería mínimo que lo hiciera.

Este nuevo terminal llegaría con una pantalla de 6,9 pulgadas, muy grande, y una resolución de 720 x 1600 píxeles, con una tasa de refresco de 120 Hz y un brillo pico de 810 nits, por lo que es una pantalla bastante solvente para la gama media. Su procesador es un MediaTek Dimensity 6300, que viene acompañado de 4 GB de memoria RAM, así como de 64GB o 128 GB de almacenamiento interno, nos sorprende que venga con tan poco.

En cuanto a la cámara de fotos, llegaría con un sensor principal de 50 megapíxeles, junto a un sensor secundario, del que no se conocen detalles. También hay una cámara delantera de 8 megapíxeles. En términos de batería, va bien equipado, con una de 6000 mAh, no está nada mal, y con una carga rápida de 33 W, que es correcta sin más. El teléfono, como no podía ser de otra forma, llegará con HyperOS 3 como capa de personalización.

Se estrena también con lector de huellas lateral, así como con resistencia al agua y polvo IP64, así como conector para auriculares de 3,5 mm. Llegaría en tres colores, negro, morado o marrón. Desde GSMArena se han dado cuenta de que este teléfono es prácticamente idéntico al Redmi 15C 5G, eso sí, con detalles puntuales, como el diseño del módulo de cámara, que en este caso añade una pequeña tira vertical en forma de pastilla, donde se aloja el flash LED.

Pero a nivel de especificaciones es prácticamente el mismo móvil, y obviamente, en términos de colores, sí hay diferentes acabados, que son los que realmente diferenciarán a esta nueva generación de la anterior, y no una ficha técnica revolucionaria, porque es precisamente la misma de su modelo predecesor. Veremos cuándo se presenta, pero no sería raro conocerlo a lo largo de las próximas semanas, para la vuelta al cole y el regreso de la vacaciones veraniegas.