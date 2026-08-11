El iPhone 20 Pro no sería tan espectacular como esperábamos

Desde hace tiempo, casi a la vez que empezamos a conocer detalles de los iPhone 18 Pro, hemos ido conociendo también interesantes datos sobre el futuro iPhone 20 Pro, uno de los teléfonos de aniversario de Apple más destacados. Y es que parece que los iPhone 19 no ocurrirán, y en su lugar darán el salto directamente a los iPhone 20. Y parece que gran parte de lo que habíamos conocido sobre el modelo Pro, finalmente, no será tan espectacular como nos habían contado, sino un terminal más mundano.

Lo que quedará del iPhone 20 Pro que esperábamos

Pues básicamente, y resumiendo, Apple habría cancelado el iPhone 20 Pro, o el que vaya a ocupar su lugar, no el modelo como tal, sino el que hasta ahora había sido el principal rasgo de esa nueva generación, en términos de diseño. Y es que se esperaba que este teléfono estuviera completamente recubierto de cristal, para darle un aspecto de máximo lujo y premium, pero parece que la realidad se ha impuesto a los deseos de Apple.

Eso es lo que ha desvelado el analista Edison Lee, de la firma Jefferies, que ha asegurado directamente que el dispositivo como tal habría sido cancelado. Como decimos, no el iPhone 20 Pro en sí, sino el diseño agresivo que habían ideado. Y parece que todo se debería a que este diseño, según la cadena de suministro, habría sido muy problemático en términos de resistencia y ensamblaje, en realidad, y como podéis imaginar, sería un dispositivo bastante frágil por esa presencia masiva del cristal.

Y sobre todo, el gran desafío habría sido la unión de ambas partes, tanto la delantera como la trasera del teléfono. Parece ser que las pruebas de Apple en la cadena de suministro no habrían sido satisfactorias, en lo que se refiere a la producción de rendimiento, la tasa que mide el porcentaje de dispositivos que salen del proceso de fabricado sin fallos, y parece que en este caso el porcentaje habría sido bastante bajo, el de los iPhone sin defectos de fabricación, haciéndolo inviable para su producción masiva.

Así que, de momento, Apple habría desechado la idea de un diseño como este, pero obviamente el desarrollo de este modelo seguiría en marcha. Veremos entonces qué es lo que queda después de este concepto en el terminal. Lo que sí parece es que Apple quiere darle un toque muy especial a este teléfono, diferente, que justifique la expectación que va a generar el 20 aniversario del iPhone, lanzado originalmente en 2007.

Veremos cuándo es una realidad, lo más lógico es que se estrene en poco más de un año, en septiembre de 2027. Este año, los iPhone 18 Pro se presentarían el próximo mes de septiembre, en cambio, se espera que el iPhone 18 estándar haga lo propio a comienzos de 2027, junto al iPhone 18e. Y todo por la irrupción del iPhone plegable, el primero de la historia de los californianos, que, por cierto, no descartamos que pueda ser realmente el tapado del 20 aniversario. No obstante, Mark Gurman está contradiciendo esta filtración, y asegura que no se ha cancelado este modelo, ¿en qué quedamos?