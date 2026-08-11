NUEVA BETA
La beta 5 de iOS 27 ya es una realidad, y estas son sus principales novedades
Apple ha liberado una nueva versión de iOS 27, que ya podemos instalar si pertenecemos a la beta.
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El próximo mes de septiembre, en apenas unas semanas, Apple presentará los nuevos iPhone 18 Pro, que contarán con la nueva versión del sistema operativo de los californianos, iOS 27. Esta de momento solo está disponible de forma preliminar como beta pública, y Apple acaba de lanzar la segunda versión de esta. Y, como es lógico, hay expectación por conocer cuáles son las verdaderas novedades de esta versión, que, como os podéis imaginar, no son del todo trascendentes.
¿Qué hay de nuevo?
Acabo de instalar esta beta 5 de iOS 27, y todavía ando echando un vistazo a lo que ha cambiado, pero poco a poco ya vamos conociendo detalles sobre qué aspectos podrían haber mejorado en esta versión del sistema operativo. Medios como 9to5mac, han detallado algunas de esas novedades, que, por otro lado, y como era de esperar, no son precisamente revolucionarias.
Y es que hablamos de nuevos iconos para Safari, Siri, mando remoto o Preview, que al menos nosotros, no hemos visto diferentes. Seguramente sean cambios mínimos para reflejar mejor el lenguaje Liquid Glass. Un cambio que se nota también es que el tipo de red a la que estamos conectados no aparece ya en el Centro de Control de la conectividad Wifi.
También hay una nueva sección de Antes de buscar dentro de los ajustes de Búsqueda, que activa el recuento de sugerencias en la app, con sugerencias de atajos o búsquedas recientes, también dentro de las búsquedas en la pantalla de inicio. La indexación de Siri AI, la nueva app de IA basada en Gemini, sigue integrándose en el sistema operativo. También hay cambios en la animación de Siri, pero menores.
Y por último, los usuarios de iPhone con esta versión en Estados Unidos y Reino Unido ahora pueden ver en la barra superior la conectividad 5G+ si está disponible. Como veis, se trata de cambios menores, que no van a revolucionar nuestro iPhone, pero que sí lo van preparando de cara al lanzamiento de nuevos modelos y la implementación de un nuevo ecosistema de inteligencia artificial, que por fin será todo lo que los usuarios han esperado durante más de dos años.
Ahora bien, ese ecosistema de IA, lo más esperado por todos, no llegará de momento a Europa, por las limitaciones que impone la Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea. Por tanto, algunas de las novedades más importantes de momento no tendrán lugar en nuestros smartphones hasta que pase cierto tiempo. Esperemos que pronto puedan adaptarse a las leyes y ofrecer un Siri de verdad inteligente y capaz de ayudarnos en el día a día con herramientas al menos tan buenas como las de Gemini o ChatGPT.
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