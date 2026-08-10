Xiaomi lanza los nuevos Redmi 17 4G y 5G con baterías de 7500mAh

La gama media de Redmi sigue ampliándose con nuevos modelos, en este caso, dos nuevos integrantes de una de las gamas más míticas de esos teléfonos que, sin tener un precio muy elevado, nos ofrecen unas características solventes para el día a día de la mayoría de consumidores. En este caso se trata de dos nuevos modelos, que vienen a convertirse en los más accesibles de su gama media, y que esta vez destacan por baterías realmente grandes respecto de lo que nos tienen acostumbradas las anteriores generaciones.

Ficha técnica de los nuevos Redmi 17 4G y 5G

Son dos móviles que comparten bastantes cosas, como por ejemplo la pantalla, que tiene una diagonal de 6,9 pulgadas, en este caso con resolución HD+, una involución respecto de sus predecesores, lo que desde luego es un factor a tener en cuenta y un recorte en prestaciones notable, que seguramente se da para mantener los márgenes y el precio con el encarecimiento de la memoria. En este caso, la resolución es de 1600 x 720 píxeles, lo que significa volver a un punto anterior de esta gama.

Redmi 17 4G y 5G | Redmi

Las pantallas de ambos modelos cuentan con una tasa de refresco de 120 Hz, por lo que nos ofrecen un movimiento suave y fluido. Otra de las grandes características que comparten es la batería, que en los dos casos cuenta con una capacidad de 7500 mAh, muy grande y por encima de la media, desde luego. Esta nos ofrece una potencia de carga de 45W, que permite reducir considerablemente los tiempos de carga. Además, ofrece carga inversa de 22,5W.

La cámara también la comparten, con dos sensores traseros, el principal de ellos es de 50 megapíxeles, y no especifican si hay uno secundario, mientras que el delantero, a la hora de hacer selfies, es de 8 megapíxeles. Algo que comparten también es un LED de notificaciones, que luce en color blanco, rojo y verde, y que nos notifica de diferentes eventos que se dan en el teléfono. Comparten también resistencia al agua y al polvo IP64, conectividad NFC para pagos en establecimientos, así como lector de huellas en el botón lateral, una toma de auriculares de 3,5mm.

Ahora vamos con lo que les diferencia, como es el caso del procesador, ya que en el modelo 4G tenemos un MediaTek Helio G91 Ultra, evolución de uno de los procesadores más populares de la gama media. En el caso del modelo 5G, tenemos un procesador Snapdragon 4 Gen 5, junto a 4GB o 6GB de memoria RAM, y un almacenamiento de 128GB o 256GB interno. Eso sí, el modelo 5G tiene un sistema de almacenamiento más rápido, lo que notaremos en el rendimiento.

De momento, ambos móviles se han lanzado en Malasia, donde el precio es de unos 140 euros al cambio para el Redmi 17 4G, y de 162 euros al cambio para el Redmi 17 5G. Vienen en colores como azul, negro, morado o mezcla de negro y verde, así como coral.