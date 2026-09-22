Motorola desvela el espectacular diseño de su Signature 27 con sonido Bang & Olufsen

La firma de Lenovo sigue anticipando el lanzamiento del Signature 27, su próximo móvil de alta gama, que podría ver la luz en las próximas horas. Este teléfono va a suponer un antes y un después en la marca, ya que, como hemos visto, su diseño romperá totalmente con lo que habíamos visto hasta ahora de Motorola, y para bien. Y sobre todo subirá un escalón en exclusividad, ya que contará con sonido mejorado en colaboración con Bang & Olufsen, la prestigiosa empresa de sonido escandinava que aportará a este teléfono una espectacular capacidad de audio.

Un cambio radical en el diseño del Signature 27

Es lo que más nos llama la atención del anuncio de Motorola, que ha aprovechado su acuerdo con la firma de sonido para de paso mostrarnos oficialmente el diseño de este nuevo Signature. Y las diferencias con anteriores modelos son espectaculares, un teléfono que ahora cuenta con un código de diseño completamente diferenciado de la gama Edge, a la que se parecen la mayoría de terminales de la marca, y que marca distancia con mucho estilo respecto de este aspecto.

Y es que el mayor cambio lo vemos en la parte trasera, donde el característico módulo de cámara cuadrado con cuatro sensores o tres sensores más el flash LED ahora se convierte en un módulo más amplio, que ocupa todo el tercio superior de la parte trasera del teléfono. Tanto es así que este nuevo modelo contará con tres módulos superiores, así como uno en la parte inferior.

Este último parece ser un sensor de periscopio, por su forma rectangular, mientras que en el extremo derecho parece haber un flash LED y lo que podría ser un gran altavoz al estilo de los Bose de Redmi, pero en este caso de la prestigiosa firma Bang & Olufsen. Motorola ha anunciado una asociación global con la firma de sonido, y anuncian que mucho más está por venir. Desde luego, el cambio en el diseño del teléfono es brutal respecto a las anteriores generaciones.

Sobre todo por ese nuevo módulo, que sobresale de forma general con una incipiente barriga, y que parece tener un acabado de piel en el resto de la parte inferior a ese módulo, o similar a la baquelita que se usaba en las cámaras de fotos del siglo pasado, dándole un toque realmente premium a todo el conjunto de este teléfono. No se sabe mucho más de él, pero es de esperar que se presente en las próximas horas con motivo del Qualcomm Snapdragon Summit.

Esto quiere decir que probablemente el nuevo teléfono de Motorola cuente con el procesador Snapdragon 8 Gen 6 Elite que acaba de estrenarse, y que será el más potente entre los móviles Android a lo largo del próximo año. Podemos esperar lo mejor de este teléfono, y no solo a nivel de pantalla, cámara o batería, sino también un sonido de calidad que eleve la experiencia de usuario de estos teléfonos.

Y es que, como recordábamos antes, Redmi ha optado por ofrecernos una experiencia de sonido mejorada, que también hemos visto en algún Poco, integrando un gran altavoz en el módulo de cámara que cambia por completo la forma en la que entendemos el sonido en un smartphone, algo a lo que normalmente no le hemos dado mucha importancia, dando por hecho que es imposible contar con un buen sonido si no hay un gran aparato de por medio, en términos de dimensiones y caja de resonancia.

Así que estamos ante el cambio más radical en el diseño de los móviles de Motorola en muchos años, y eso sin duda es una excelente noticia que los fans de la marca van a agradecer. Y algo que estamos seguros va a afectar también a otras gamas de la marca propiedad de Lenovo.