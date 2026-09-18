Filtradas las principales características del Huawei Mate 90 Pro Max

A pesar de que Huawei se ha convertido en un fabricante de tercer nivel en Occidente por las restricciones impuestas a la empresa por parte de Estados Unidos, sigue siendo tremendamente mediática cuando hablamos de nuevos dispositivos, incluso si son smartphones con su sistema HarmonyOS. Y la máquina sigue funcionando, porque ahora los chinos están preparando el nuevo Huawei Mate 90 Pro Max, un teléfono que promete ofrecer lo más avanzado de la marca, destacando sobre todo su cámara de fotos y capacidades productivas.

Lo que se acaba de filtrar de él

ha sido el filtrador Smart Pikachu, uno de los más activos en la red china Weibo, el que ha desvelado algunas de las características más importantes del que será el segundo gran tope de gama de la marca en 2026. Concretamente, ha avanzado que contará con el procesador Kirin 9050 Pro, que es precisamente el mismo con el que cuenta el Huawei Mate XT 2 Ultimate Design, que es el plegable TriFold de la compañía.

Por tanto, ofrecerá el máximo rendimiento posible en un teléfono de la marca. Pero hay más datos, en este caso relacionados con su pantalla, que, según el filtrador, contaría con un panel OLED de doble capa, y que contaría con una función de privacidad similar a la de Samsung y que hemos visto ya en algún tope de gama de la marca, por lo que será una de las señas de identidad de este modelo.

También sabemos que, en términos de fotografía, este teléfono contaría con un sensor de periscopio telefoto de 200 megapíxeles, junto a un nuevo sensor ultra gran angular también de alta resolución. Volverá a confiar en la tecnología Red Maple, que es una de las señas de identidad de Huawei cuando hablamos de fotografía.

Este nuevo teléfono contaría con un gran sensor principal, cercano a una pulgada de tamaño, que es el estándar del mercado para considerar a una cámara móvil como de nivel insignia. Es posible que este teléfono cuente con dos sensores de telefoto, como su predecesor, pero con la diferencia de que en este caso el zoom óptico llegaría hasta los diez aumentos.

El Huawei Mate 80 Pro Max contaba con una pantalla LPTO OLED de 6,9 pulgadas, con resolución de 1.320 x 2.848 píxeles, tasa de refresco de 120 Hz o 1440 Hz. La cámara tenía tres sensores de 50 megapíxeles, como decíamos, dos de ellos de periscopio, y un cuarto de 40 megapíxeles ultra gran angular. Mientras que delante la cámara selfie era de 13 megapíxeles. Mientras que su batería de 6000 mAh se puede recargar rápidamente gracias a los 100 W.

Como es habitual, y ocurrirá de nuevo con este Mate 90 Pro Max, es que tenemos HarmonyOS, el sistema operativo de Huawei sin apps de Google ni sus servicios, algo que ha sido devastador para la compañía en su negocio de smartphones en Occidente, que no en China, donde sigue siendo uno de los principales fabricantes.