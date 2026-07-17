La potente tableta RedMagic Astra 2 es oficial en España: una bestia para jugar

Si hay una marca que ha demostrado que sabe hacer dispositivos potentes para jugar, esa es RedMagic. No solo con smartphones, sino también con tabletas que nos permiten disfrutar de un rendimiento espectacular cuando se trata de jugar a juegos exigentes. Ahora la marca ha anunciado oficialmente su tableta más potente en nuestro país, lo que no quiere decir automáticamente que esté ya a la venta, todavía habrá un periodo de reserva para apuntarse a una campaña donde podremos hacernos con ella en condiciones ventajosas.

Precio y disponibilidad

Lo bueno es que tenemos los precios de las dos versiones que llegan a España. Por un lado, tenemos la RedMagic Astra 2 de 12 GB + 256 GB por 699 euros, mientras que la versión de 16 GB + 512 GB tiene un precio de 799 euros. Ambos llegan en dos colores, gris eclipse y gris Starfrost. Los plazos para hacerse con ella son los siguientes. Desde el 10 de agosto se pueden comprar los beneficios de Early Bird, el 25 de agosto acceder anticipadamente a su compra, y el 26 de agosto se abre la venta de la tableta en España.

La nueva tableta RedMagic Astra 2 llega a España | RedMagic

Una auténtica bestia para jugar

La tableta de RedMagic se presentó a finales de junio en China, y es de lo mejor para jugar y también para disfrutar de la liturgia gaming. Y es que esta tableta no solo es potente, sino que rezuma estilo gaming por los cuatro costados, empezando por su refrigeración líquida, la primera visible del mercado, lo que sin duda le da un aspecto único a la tableta. Y, por supuesto, debajo del capó tenemos potencia a raudales.

Porque esta tableta cuenta con un procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, que nos brinda la mayor potencia en un dispositivo Android en este 2026. A este le acompañan, como hemos visto hasta 16GB de almacenamiento interno, eso es mucho para una de estas tabletas. Una tableta que a nivel de pantalla también nos ofrece las mejores prestaciones para que los juegos brillen con luz propia.

Y es que su pantalla tendrá un panel LPTO OLED, con una tasa de refresco única de 185 Hz, por encima de todos sus competidores, y con un tamaño de 9,06 pulgadas, por lo que es relativamente compacta, para poder jugar con su pantalla táctil. Esta tiene una resolución elevada de 1504 x 2400 píxeles, y está protegida por un cristal Corning Gorilla Glass. La cámara de fotos de esta tableta es de 13 megapíxeles, mientras que delante tiene una de 9 megapíxeles, para videollamadas o chats de vídeo mientras jugamos.

Su batería es bastante grande, casi de 1000 mAh por pulgada, en concreto 8300 mAh, y es muy potente cargando, ya que nos ofrece nada menos que 75 W, algo muy poco habitual para una tableta, y más acorde a un ordenador portátil por potencia. También cuenta con función de Bypass, que permite jugar directamente conectado a la corriente, sin recargar continuamente la batería. Una tableta que ofrece Wi-Fi 6 de alta velocidad, Bluetooth 5.4, y lector de huellas en el lateral, en su botón de encendido.