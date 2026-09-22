Filtrado el precio del Oppo A7 Pro Max en Europa antes de presentarse

Sin duda, Oppo es una marca que en los últimos años ha apostado mucho por la gama premium de smartphones, hasta convertirse en uno de los fabricantes más destacados a nivel global, formando parte del Top 5 de fabricantes en ventas en todo el mundo. Pero es una marca que también vive de su gama media, una de las más prestigiosas del mercado actual, y que le ha dado muchísimas alegrías, y se las seguirá dando. Ahora hemos conocido que uno de sus gama media más esperados llegará pronto a Europa, hasta el punto de que ya sabemos cuál será su precio final.

Este sería el precio del Oppo A7 Pro Max en Europa con, ¿batería de 10.000 mAh?

El teléfono se había lanzado ya en China el pasado mes de agosto, pero ahora sabemos que su precio sería de 599 euros en su lanzamiento en Europa, que podría producirse dentro de dos semanas, el próximo 1 de octubre. Un móvil que será el techo de la gama A, que si bien ha estado formada siempre por modelos baratos, ahora se va permitiendo incluir modelos que se mueven en la gama media mejor equipada.

De este Oppo A7 Pro Max no solo conocemos ahora su precio, sino también el resto de sus características, obvio porque se ha lanzado recientemente en China, y desde luego va a ser uno de los móviles más destacados de la gama media más premium de Oppo. Porque hablamos de un móvil con pantalla AMOLED; que cuenta con una diagonal de 6,78 pulgadas, con una resolución de 1272 x 2772 píxeles, con una tasa de refresco de 120 Hz y un brillo de 1800 nits.

En cuanto a la potencia, aquí es donde quizás podía ofrecer algo más solvente. Porque su procesador es un Snapdragon 4 Gen 5, que, si bien es un buen procesador, es para móviles de gama media muy estándar. La cámara de fotos cuenta con un sensor de 50 megapíxeles, así como una lente auxiliar, que imaginamos sirve para poder enfocar mejor cuando hablamos de hacer retratos.

Delante, la cámara selfie tiene una resolución de 50 megapíxeles. Pero sin duda su aspecto más destacado sería la batería, sobre todo si se mantiene la capacidad del modelo lanzado en China, que alcanza nada menos que 10.000 mAh, una capacidad única en el mercado, y que no vamos a encontrar en ningún otro móvil de gama media. Ahora bien, la pregunta es si Oppo podrá traer este teléfono a Europa con una batería tan grande, o si tendrá que hacerlo con una más compacta,

Hay que recordar que, a nivel logístico, es un desafío para los fabricantes sacar de China móviles con baterías tan grandes, sobre todo dependiendo del número de celdas que tengan. La carga de esta batería sería de 80 W, muy potente. Además, sería resistente a todo, gracias a las especificaciones IP66, IP68, IP69, e IP69K frente al agua y al polvo. Saldremos de dudas, en teoría, en un par de semanas, ojalá sea verdad.