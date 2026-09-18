El Motorola Signature 27 se presenta la próxima semana, ¿qué esperamos de él?

Motorola está muy cerca de lanzar un nuevo smartphone de alta gama, ya que la marca ha anunciado que la semana que viene presentará un nuevo modelo. Será de la gama Signature, que se ha distinguido por contar con unos acabados y prestaciones premium, de ahí su denominación, que invita precisamente a eso, ya vimos el año pasado móviles de esta gama con altas prestaciones y diseño de primer nivel.

¿Cuándo se presenta?

La firma de Lenovo ha compartido en X una publicación con el mensaje A new perspective is coming, emplazándonos al 22 de septiembre para la presentación de este nuevo teléfono. La publicación se ha visto tanto en la cuenta global de la marca como india, por lo que parece que se trata de un lanzamiento a nivel global que podremos disfrutar pronto en España, en base a cómo Motorola suele gestionar sus lanzamientos globales.

Para acabar con las dudas, parece que el mensaje que ha deslizado Motorola en su publicación de ahora, se parece bastante al teaser que se vio la semana pasada sobre el lanzamiento del nuevo Signature 27, así que todo apunta a que será ese modelo el que se conozca a nivel global en los próximos días. La propia Motorola en Brasil ha sido la que ha publicado el teaser del 22 de septiembre aludiendo directamente al Signature 27, por lo que no debería haber dudas sobre el contenido del anuncio.

Eso sí, se espera que sea un auténtico tope de gama, con el procesador más potente del momento, y que veremos en los principales topes de gama de 2027. Concretamente, contaría con el Snapdragon 8 Elite Gen 6, y se especula que ofrecería un diseño inspirado en los cristales de Swarovski, precisamente para darle ese toque ultra premium de este tripo de teléfonos por parte de Motorola.

Otras características premium serían pantallas AMOLED de 165 Hz o una carga con potencia de 90 W, imaginamos que con una batería de grandes dimensiones. Aunque la primera generación, lanzada en enero de este año, contaba con una batería bastante común de 5200 mAh. En el plano fotográfico tenía tres sensores de 50 megapíxeles, entre ellos uno de periscopio, y un cuarto sensor de 50 megapíxeles para hacer selfies.

Un móvil que, a pesar de ser premium y con acabados exclusivos, no renunciaba a ser extremadamente resistente, gracias a una certificación MIL-STD-810H de grado militar. A nivel de diseño, este teléfono no se diferenciaba mucho de la gama Edge, con el clásico módulo de cámara cuadrado con los tres sensores más el flash LED dentro de una lente. Así que la próxima semana saldremos de dudas, ya que el próximo martes será el momento de la verdad. Nos parece bastante curioso que no se haya filtrado nada específico sobre este teléfono, cuando los móviles de Motorola suelen ser víctimas de potentes filtraciones, que no suelen desvelar lo más importante de estos dispositivos antes de su lanzamiento.