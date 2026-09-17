El Xiaomi 18 Pro se deja ver con el chip más potente que veremos en 2027

La firma china ya está preparando el lanzamiento del que será su móvil más avanzado en los próximos meses, los Xiaomi 18 Pro, la respuesta del fabricante a los nuevos iPhone 18 Pro que acaban de llegar al mercado. Un teléfono que una vez más contará con algunos aspectos diferenciales que ya estrenó la anterior generación, y que, como conocemos ahora, nos ofrecerá el chip más potente del momento para los móviles Android, el que comandará la gama alta de 2027.

Se deja ver con su nuevo procesador

Ha sido Geekbench el test de rendimiento donde se ha dejado ver el nuevo Xiaomi 18 Pro, un móvil que pretende ofrecer el máximo rendimiento posible con la adopción de un procesador Snapdragon de última generación. Como os podéis imaginar, estamos hablando del siguiente procesador de la Serie 8. Y eso es mucho decir, porque va a disparar el rendimiento de este teléfono.

Concretamente, en Geekbench, el Xiaomi 18 Pro ha pasado con el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, un procesador fabricado en el proceso de 2 nm que va a ofrecer un rendimiento y eficiencia energética de primer nivel. El dispositivo ha pasado por el test con el modelo M154FF, una numeración poco habitual, pero que esconde un teléfono de alta gama totalmente nuevo.

Los resultados han sido muy prometedores, con una puntuación de 8.836 puntos en la prueba multinúcleo y de 2.871 puntos en la prueba de un solo núcleo. En el test se puede apreciar que el procesador funciona a una velocidad de 5.01 GHz, y que venía acompañado de 16 GB de memoria RAM. Mientras que la prueba se ha realizado bajo HyperOS 4, la nueva capa de personalización de Xiaomi que se basa en Android 17.

Imagen real del Xiaomi 18 Pro

Por otro lado, hoy se ha filtrado una imagen de este teléfono, que viene a confirmar que, a diferencia de anteriores generaciones, esta vez Xiaomi sí que confiará de nuevo en la gran pantalla secundaria trasera para su teléfono. Una imagen real ha mostrado la pantalla que integrará el nuevo Xiaomi 18 Pro, similar a la del pasado año, rodeando a los sensores de cámara duales.

Aunque hay un detalle importante en esta característica, si antes las lentes de los sensores tenían barriga, ahora se encuentran totalmente a ras de la pantalla, lo que integra perfectamente ambos elementos y le da un toque aún más premium a una de las mejores funciones del Xiaomi 18 Pro. La cámara contaría con tres sensores desarrollados junto a Leica, con un rango focal de entre 17 mm y 75 mm.

El nuevo Xiaomi 18 Pro se lanzará a lo largo de este mes, y supondrá el pistoletazo de salida para el nuevo chip de Qualcomm, a la vez que Oppo hará lo propio con los Find X10 y el nuevo procesador de MediaTek, el Dimensity 9600 Pro de alta gama.