El Realme 16 Pro Harry Potter Edition acaba de llegar a España, ¿cuál es su precio?

Hace unos días os contábamos que Realme estaba preparando una nueva edición especial de uno de sus móviles más avanzados, esta vez basada en Harry Potter y su rico universo. Entonces conocimos el diseño, pero ahora toca saber exactamente su disponibilidad y el precio que tendremos que pagar por él. Y hay que decir que, para todo lo que nos ofrece este teléfono, tanto técnica como estéticamente, su precio parece bastante adecuado y accesible para los fans que buscan tener un pedacito de Hogwarts en su bolsillo.

Precio y disponibilidad

El Realme 16 Pro Harry Potter Edition se ha puesto hoy a la venta en España. Hay disponibles 5.000 unidades en todo el planeta, y en España podemos comprarlo por 699 euros, un precio que, como vais a comprobar por todo lo que ofrece, es bastante accesible.

Ficha técnica del Realme 16 Pro Harry Potter Edition

Sin duda alguna, este teléfono es el sueño que todo fan de la saga quiere tener en su bolsillo, porque comprime todo lo que queremos ver en un smartphone en términos visuales, de diseño. Y es que este teléfono ahora nos desvela su verdadero valor, con tecnologías de última generación en las que se integran las diferentes personalizaciones del universo de Harry Potter.

Y es que este smartphone destaca por estrenar la primera tecnología Quadra de detección de luz y cambio de color del mundo. Una tecnología que permite disfrutar del efecto fotocromático denominado Hogwarts Crest Glow Wonder, gracias al cual los escudos de las cuatro casas del colegio, que están ubicados en el centro de la parte posterior, revelan sus colores característicos al exponerse a la luz del sol.

Por tanto, no hay que elegir una casa, sino que llevamos todas en el teléfono, y se asoman cuando este se encuentra a plena luz, sin duda un movimiento maestro para aunar todas las sensibilidades de la franquicia en un mismo lugar. Su acabado es de un tono marrón con textura de cuero tipo Argyle, inspirada en la escena del ajedrez mágico de la saga. El módulo de la cámara se ha inspirado en Hedwig, la lechuza de Harry Potter, mientras que el marco metálico central lleva grabado mediante láser el mensaje Welcome to Hogwarts.

Y por supuesto, la experiencia con el sistema operativo es totalmente inmersiva. Ya que ha sido adaptada con elementos del colegio, incluyendo fondos de pantalla, iconos de aplicaciones, animaciones de carga y un modo GT personalizado. Y para rematar la exclusividad de esta edición, tenemos un envoltorio sencillamente espectacular cargado de objetos exclusivos.

Este incluye dentro de un gran baúl, la carta de admisión a Hogwarts, un billete de tren para el andén 9¾, marcapáginas con los escudos de las cuatro casas, postales de los personajes principales, una funda protectora con el logotipo de Hogwarts en relieve y un pin extractor para la SIM personalizado. Y por cierto, a juego hoy también se han lanzado en España los Realme Buds T500 Pro Harry Potter Edition.

Ofrecen un acabado en color marrón, un estuche de carga en forma de mini baúl y una correa de punto de estilo universitario para llevarlo cruzado. Y nos brindan cancelación de ruido adaptativa de 50 dB, con rango de frecuencia de 5.000 Hz, drivers de 12,4 mm recubiertos de titanio y certificación Hi-Res Audio.