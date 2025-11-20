El Realme 15 Lite 5G estrena pantalla AMOLED y carga ultra rápida por apenas 200€

No está claro si ha sido un lanzamiento oficial, pero la realidad es que este teléfono se ha dejado ver en Amazon en India, desvelando todos sus detalles y mostrando que ya está disponible para ser adquirido por los consumidores. Por tanto, podríamos asumir el hecho de que este teléfono se ha lanzado oficialmente. Vamos a conocer todo lo que nos ofrece, que ya os avanzamos es mucho por un precio realmente asequible.

Ficha técnica del Realme 15 Lite 5G

El nuevo teléfono de los chinos llega con una relación de prestaciones y precio realmente sorprendente. Empezando por su pantalla, con un panel AMOLED poco habitual por este precio tan accesible. Esta pantalla tiene resolución Full HD+, pero no queda clara cuál es la diagonal, ya que no se detalla. Este teléfono por tanto nos ofrece un panel que ya es mucho más avanzado que los de su categoría, porque además nos ofrece una tasa de refresco de 120Hz.

El procesador con el que cuenta este teléfono es un MediaTek Dimensity 7300 Energy, que ofrece bastante potencia para ser un gama media, y por supuesto conectividad 5G. Este viene acompañado de 8GB de memoria RAM y de 128GB de almacenamiento interno. Por tanto a nivel de rendimiento es un móvil muy capaz. La cámara de fotos de este terminal nos ofrece un sensor principal de 50 megapíxeles en su parte trasera. Esta puede grabar vídeo 4K.

Tampoco detalla mucho más del resto de detalles de la cámara de fotos, y tampoco hay una imagen de la parte trasera que nos ofrezca detalle de los sensores que tiene. La batería de este teléfono tiene una capacidad de 5000mAh, y algo que nos parece muy potente, tiene una carga rápida de 80W, que le permite cargarla en apenas 25 minutos, no está nada mal. Por otro lado, es un móvil bastante resistente, de hecho cuenta con certificación IP69, lo que quiere decir que tiene protección total frente al agua y al polvo en condiciones bastante extremas.

Como recordatorio, el Realme 15 cuenta con Pantalla AMOLED de 6.77 pulgadas con tasa de refresco de 144Hz y un brillo pico de 4500 nits. Su rendimiento depende de un procesador MediaTek Dimensity 7300 con 5G, acompañado de hasta 18 GB de RAM dinámica y 256 GB de almacenamiento. Tiene una gran batería 6500 mAh en un cuerpo de solo 7.66 mm, con carga rápida de 45W. Su cámara de fotos ofrece sensor principal Sony IMX896 de 50 megapíxeles con estabilización óptica y una cámara frontal de 50 megapíxeles para selfies de alta resolución.