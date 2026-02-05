¿Qué es el prefijo 400 y qué relación tendrá con las llamadas spam en España?

El Gobierno de España ha propuesto una medida para poner fin al gran volumen de llamadas comerciales no deseadas que reciben muchas personas cada día. La idea principal es que todas las empresas que quieran llamar con fines de publicidad o venta usen un prefijo específico que comience por el número 400, de modo que los usuarios puedan reconocer al instante que se trata de una llamada comercial antes de contestar.

Este nuevo prefijo servirá como un identificador claro de llamadas comerciales, y será obligatorio si la propuesta sigue adelante. Los números que empiecen por 400 también permitirán devolver la llamada si el usuario lo desea, y su coste no podrá ser mayor que una llamada normal.

Llamadas de SPAM | iStock

La decisión forma parte de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, que pretende reforzar la protección de los usuarios frente al spam y las posibles estafas por teléfono. Además, las empresas tendrán que renovar cada dos años el consentimiento de los usuarios para poder llamarles con fines publicitarios.

La medida no solo afectaría a las llamadas comerciales: también se detallan qué números pueden usar las empresas para atención al cliente, como los que empiezan por 800 o 900, o los números fijos tradicionales, pero quedan excluidos los números móviles comunes para este tipo de llamadas.

Si todo sigue su curso, las operadoras podrán bloquear llamadas comerciales o de atención al cliente que no usen la numeración permitida, y los usuarios podrán denunciar las que reciban sin autorización con las autoridades correspondientes.