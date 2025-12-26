Estos son algunos trucos para cargar el móvil más rápido

¿Sabías que es posible acelerar la carga de batería de tu móvil? Estos son algunos consejos para hacerlo sin dañar la batería y prolongar la vida útil de tu dispositivo.

Para cargar la batería de tu móvil de forma más rápida, uno de los trucos consiste en activar el modo avión. De esta forma, el móvil apaga todas las conexiones, es decir, datos móviles, wifi, bluetooth y ubicación, lo que supone menos trabajo para el procesador y menos gasto de energía mientras carga.

Así, la corriente del cargador dedica menos tiempo en mantener el teléfono activo y más porcentaje se dirige directamente a la batería. Además, al reducir el consumo, el equipo genera menos calor y eso evita que el sistema limite la velocidad de carga para proteger la batería.

Activa el Bluetooth en modo avión | TecnoXplora

Para maximizar aún más la velocidad de carga, se recomienda utilizar un cargador original, mejor si soportan carga rápida. Además, si tu móvil tiene la opción, puedes activar la optimización de batería en los ajustes. Esto es importante para mejorar la vida útil de la batería a largo plazo, así como para prolongar la autonomía del dispositivo.

Conecta tu móvil preferiblemente a un enchufe de pared y no a otro dispositivo, evita utilizarlo durante la carga, evita el calor excesivo, y procura quitar la funda si se calienta.