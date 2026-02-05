Piénsatelo antes de actualizar a iOS 26.2.1, viene plagado de problemas, ¿Qué está pasando?

Muchos usuarios están actualizando sus iPhone a la última versión de iOS, su sistema operativo. Y parece que más que arreglar, la nueva actualización está rompiendo muchas cosas del normal funcionamiento de los teléfonos de Apple. Esta actualización llegaba a los dispositivos con dos objetivos principales, el primero de ellos dar soporte para la segunda generación del AirTag, que acaba de ser lanzada al mercado. Y en segundo lugar, curiosamente, la corrección de diversos errores del sistema. Pues bien, parece que lo segundo no se ha cumplido del todo.

Multitud de problemas para los iPhone

Pues lo que parece es que además de brindar compatibilidad con el nuevo AirTag, lo que ha hecho Apple es precisamente romper otras cosas que funcionaban correctamente. Al menos eso es lo que ha reportado un grupo de usuarios en redes, que quizás sean los únicos que se han atrevido o han tenido el tiempo de reportar, y que, por tanto, podrían ser muchos más. La lista de problemas es bastante amplia, y desde luego no deja en buen lugar a Apple, si lo que querían era solucionar problemas en lugar de crearlos.

Tal y como leemos en el medio 9to5Mac, las quejas son numerosas por parte de usuarios en distintas redes sociales y foros, desde Reddit a los propios foros de Apple. Y se refieren a problemas tan variopintos como que la aplicación de Apple Maps está borrando los sitios que hemos guardado o hemos marcado como favoritos. También que en el uso del Face ID se están dando fallos de autenticación con apps de terceros. Adicionalmente, hay problemas en el Centro de Control y Homekit, con botones que no funcionan como deberían.

También están experimentando bloqueos totales del teléfono, incluso el propio iPhone se reinicia de manera repetida y aleatoria. Cuando no son diferentes apps que se bloquean sin razón aparente. También hay algunos usuarios que se quejan de que sus teléfonos se han vuelto más lentos e inestables después de haber actualizado a esta versión del sistema operativo lanzada hace solo unos días. Aunque hablamos de apenas dos centenares de personas, la realidad es que aunque parezcan pocas personas, estas solo son aquellas que han dedicado tiempo a expresar sus problemas.

Pero seguramente haya muchísimos usuarios con estos mismos problemas, y que no los relacionen con una actualización. Por tanto, parece que la actualización ha llegado con más problemas de los que venía a resolver. De momento Apple no ha dicho nada al respecto, ni esperamos que lo haga, en caso de conocer que estos problemas sean producto de la actualización, estamos seguros de que lanzarán otra en cuestión de días para que se resuelvan de una vez por todas, pero mientras tanto, parece que muchos van a sufrir dolores de cabeza por estos problemas tan molestos.