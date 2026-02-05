EZVIZ lanza nuevas cámaras de exterior duales, con conectividad 4G y Wifi

Hay muchas cámaras de vigilancia en el mercado, la realidad es que la oferta es espectacular, pero también hay que decir que son pocas las que nos ofrecen características tan útiles como las que nos ofrecen hoy los nuevos lanzamientos de EZVIZ. La firma china ha traído a España nuevas cámaras, que destacan entre otras cosas por contar con una conectividad dual. Esto, unido a su capacidad para poder alimentarse de la energía solar, las hace especialmente útiles para ser utilizadas en cualquier lugar sin necesidad de enchufes o un router cerca, lo que brinda la máxima versatilidad a sus usuarios.

Una gama muy extensa que llega a España

Sin duda el aspecto más destacado de algunos de los nuevos modelos es la conectividad dual, que nos ofrece además del tradicional Wifi, conectividad 4G, como la que utilizan los smartphones. Esto nos permite introducir una tarjeta SIM con un plan de datos, y por lo tanto, no necesita de tener una red Wifi cerca para poder comunicarse con nosotros. Además, la hace más resistente ante posibles ataques de los ladrones con tal de neutralizar la conectividad, que normalmente suele ser Wifi, y, por tanto, pueden seguir conectadas a las redes móviles.

Nueva cámara de EZVIZ Dual | EZVIZ

Unas cámaras que ofrecen una mayor autonomía gracias a la tecnología AOV, Always On Video, que optimiza el consumo al grabar a alta velocidad solo cuando detecta movimientos significativos y pasar a un modo de bajo consumo en ausencia de actividad. Gracias a sus baterías de gran capacidad y la compatibilidad con paneles solares, estas cámaras ofrecen libertad total. Literalmente podrías ponerla en mitad del campo, que con alimentada solamente y con conectividad 4G estará siempre lista para transmitir vídeo.

Esto permite a las cámaras ampliar sus capacidades para adaptarse a todo tipo de necesidades. Ya que por sus características pueden supervisar ganado y detectar fugas, prevenir intrusiones en grandes extensiones de terreno, así como monitorizar la fauna de forma no intrusiva sin generar falsas alarmas, y como decimos, todo con total autonomía. EZVIZ ahora lanza en nuestro país tres gamas diferentes de cámaras, que nos ofrecen características a distintos niveles, según la exigencia de los consumidores.

Estas son la serie Lite con los modelos CB8 y HB8 Lite 4G, que está orientada a la sencillez y fiabilidad. Es ideal para jardines y pequeñas propiedades que requieren una instalación rápida y compatibilidad con Wi-Fi 6. La serie 4K incluye los modelos EB8 Pro 4G y EB8 Pro Ranger, y ha sido diseñada para los que necesitan la máxima nitidez. Su resolución Ultra HD es ideal para grandes granjas o ubicaciones remotas donde el detalle de la imagen es crítico, incluso bajo condiciones meteorológicas adversas.

Por último tenemos la gama más avanzada, que es la serie Dual, con los modelos CB90x y HB90x Dual 4G Kit. La gama más avanzada tiene como gran atractivo una sofisticada arquitectura de lentes duales. De tal manera que puede proporcionar una visión multiangular que elimina los puntos ciegos, así como un control total en escenarios donde es necesaria una visión global. De momento desde la compañía no han desvelado los precios y disponibilidad de esta nueva gama.