Filtrado el color más sorprendente del Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung está más cerca de lanzar sus nuevos topes de gama, que como vimos la semana pasada, se espera que se presenten a finales de febrero, justo antes de comenzar el MWC 2026 de Barcelona. Y mientras esto se acerca cada vez más, tenemos más detalles sobre la gama de los Galaxy S26, no solo de su hardware, sino también de las variantes que vendrán para darle personalidad a estos nuevos modelos. Concretamente, ahora se ha filtrado un nuevo acabado de estos teléfonos en forma de nuevo color, y desde luego va a ser una de las estrellas del lanzamiento.

Tendrá un nuevo color púrpura

Tal y como ha revelado en su nueva newsletter, el popular filtrador Evan Blass ha compartido una imagen donde se puede ver el nuevo modelo que llegará con las variantes Ultra, y que desde luego va a ser ese color que distinga a este modelo del resto de la gama, como ha ocurrido por ejemplo con el naranja de los iPhone 17 Pro Max. Pues bien, este nuevo color del modelo Ultra será el Violeta Cobalto, un color morado muy suave que desde luego le sienta espectacular a este teléfono.

Será sin duda la estrella de la nueva gama de los Galaxy S26, y nos ofrecerá una excelente alternativa a los colores clásicos que vemos en todos los fabricantes, y también en Samsung, donde lo habitual es encontrar colores grises, plata, negros o en el mejor de los casos, blanco. Esta es una de las últimas novedades que nos ha brindado el modelo Ultra, del que esperamos importantes novedades de cara a su lanzamiento.

¿Qué esperamos del Samsung Galaxy S26 Ultra?

Pues bien, este año tenemos una idea más o menos calará de lo que esperar de este teléfono. Empezando por su pantalla, que tendría una diagonal de 6,9 pulgadas, así como tecnología LPTO AMOLED 2X con tasa de refresco de 120 Hz. Su resolución sería de 1440x3120 píxeles, y estaría protegida por Corning Gorilla Armor 2.

Su potente procesador sería en este caso un Snapdragon 8 Elite Gen 5, en lugar de Exynos, que seguramente se queden para los modelos inferiores. La cámara de fotos ofrecerá pocos cambios, al menos a nivel de sensores. Ya que tendrá un sensor principal de 200 megapíxeles, acompañado de un telefoto de 10 megapíxeles, otro telefoto de periscopio de 50 megapíxeles, y un ultra gran angular de 50 megapíxeles.

Eso sí, se espera que Samsung mejore las lentes que recubren a estos sensores, para reducir los reflejos fantasma que hemos visto en la última generación, y que añaden algunos efectos indeseados. Delante, la cámara selfie tendría 12 megapíxeles. La batería de este modelo tendría una capacidad de 5000 mAh, y este año por fin crecería hasta los 60 W de potencia, algo por fin mucho más digno de lo que nos acostumbran los coreanos. Por otro lado, la conectividad Wifi 7 está confirmada una vez más, así como Bluetooth 5.4. Y como no, podemos esperar One UI 8.5 como capa de personalización basada en Android 16.