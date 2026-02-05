El Vivo X300 Ultra será una bestia fotográfica: sus sensores sumarán 450 megapíxeles

Los móviles con cámaras de alta resolución están alcanzando unos niveles nunca vistos hasta ahora. Los sensores de 200 megapíxeles son comunes en el mercado, pero lo que no es tanto, es que un mismo smartphone tenga varios en su cámara de fotos. Esa parece que será la tónica reinante en el mercado durante este 2026, y uno de los móviles que lo hará realidad será el futuro Vivo X300 Ultra, del que ahora hemos conocido su ficha técnica completa, y desde luego a nivel fotográfico no tiene parangón actualmente.

Así será su espectacular cámara de fotos

Este nuevo modelo Ultra, lleva ese apellido porque como vemos en otros fabricantes, su cámara de fotos es la más avanzada de toda su gama, y sin duda su gran atractivo. Pues bien, esta cámara destaca por contar con dos sensores de 200 megapíxeles, además del principal, que será un Sony LYT901. El gran atractivo lo encontraremos en su sensor telefoto de periscopio, que tendrá también una resolución de 200 megapíxeles, y es de los pocos existentes en el mercado con estos megapíxeles, lo que en combinación del principal, ya nos suma 400 megapíxeles nada menos.

Este sensor de periscopio es de Samsung, un ISOCELL HPB, por lo que podemos esperar la máxima calidad cuando se trata de mostrar imágenes con mayor calidad incluso cuando ampliamos y hacemos zoom. Pero esto no es todo, porque su cámara contará con otros dos sensores, un ultra gran angular de 50 megapíxeles, un Sony LYT828, y un sensor multiespectral de 5 megapíxeles, por lo que a día de hoy sería seguramente la cámara de fotos más completa del mercado de smartphones. A todo esto hay que usar sus lentes ZEISS.

Pero hay más, porque su cámara selfie tiene también una gran resolución de 50 megapíxeles con autoenfoque, por lo que la experiencia de fotografía de este móvil no solo estará a la altura de sus predecesores, sino que también los supera y lo coloca a la vanguardia de la fotografía en este segmento tan importante del mercado de smartphones.

¿Qué más sabemos de él?

Además de la cámara de fotos, han desvelado otras características clave de este teléfono. Como su potente procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, que ofrece el máximo rendimiento en la actualidad. También lo ofrecerá con la batería, de las más grandes entre los buques insignia. Y es que este ofrecerá una capacidad de nada menos que 7000 mAh, y una carga ultra rápida de 100W. Además, sin cables esta es de 40W.

Su pantalla estará a la altura, con un panel LPTO OLED de 6,82 pulgadas, así como resolución 2K. Dentro de ella tendremos un sensor de huellas ultrasónico. También presumirá de certificación IP69, la máxima protección frente al agua y el polvo, así como con conector USB tipo C 3.2. Desde luego no recordamos ahora mismo una ficha técnica tan espectacular en el mercado como la de este teléfono, es sencillamente impresionante. Su lanzamiento no debería estar muy lejos, seguramente a lo largo de este mes de febrero con ocasión del Año Nuevo chino.