Google desvela el Pixel 10a y anuncia cuándo podrás reservarlo

Después de varias e intensas filtraciones, el Google Pixel 10a está más cerca que nunca de convertirse en una realidad. Y es que hoy hemos asistido con sorpresa al anuncio que ha hecho la firma de Mountain View acerca de su futuro móvil de gama media, que será una vez más uno de los más deseados por aquellos que buscan la experiencia de software que brindan los Pixel a un precio presuntamente accesible. Hoy Google, aunque no lo ha presentado, sí que ha desvelado su aspecto de manera oficial, y anunciado la fecha en que comenzarán las reservas.

¿Cuándo comienzan las reservas?

Pues bien, la propia Google Store en España ha anunciado que el nuevo Google Pixel 10a se podrá reservar desde el próximo 18 de febrero, por lo que en apenas un par de semanas será una auténtica realidad, y entendemos que será entonces cuando el teléfono sea presentado oficialmente.

Google ha compartido en su tienda también un vídeo donde se puede ver el diseño del teléfono, que es prácticamente idéntico al del 9a. Este vuelve a presumir de una trasera sin barriga de cámara, con dos sensores dentro de un módulo plano con forma de pastilla horizontal. En este caso le vemos en un color entre morado y azul bastante llamativo. Esta es toda la información oficial que ha compartido Google respecto de este nuevo y esperado móvil accesible.

¿Cómo va a mejorar el nuevo Pixel 10a?

Tal y como han desvelado diferentes filtraciones hasta ahora, el nuevo Google Pixel 10s será un teléfono muy similar a su predecesor. De hecho se especula con que su única gran novedad sea el procesador Google Tensor G5, el mismo que han estrenado los Google Pixel 10. Más allá de eso, el teléfono podría ser exactamente el mismo.

Por tanto, si nos fijamos en su predecesor, podemos esperar que nos ofrezca una pantalla p-OLED de 120Hz, con resolución Full HD+ y una diagonal de 6,3 pulgadas. Este tenái una cámara dual con dos sensores de 48 megapíxeles el principal, y de 13 megapíxeles ultra gran angular. Mientras que la cámara selfie sería de 13 megapíxeles. La batería tendría una capacidad de 5100 mAh con una carga rápida de 23W, si es la misma de su predecesor. Y por supuesto lo esperamos con la versión más reciente de Android 16, uno de sus puntos fuertes, y todas las funciones exclusivas de los Google Pixel.

Saldremos de dudas en un par de semanas, cuando Google presente oficialmente este nuevo smartphone y nos detalle todas sus características y variantes disponibles. Desde luego Google este año se ha dado prisa, ya que va a adelantar la presentación un mes frente a sus predecesores, y se adelanta de paso a la ola de lanzamientos que seguro llegarán a finales de febrero y comienzos de marzo con el MWC 2026 de Barcelona y el Año Nuevo chino.