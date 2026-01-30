Los Samsung Galaxy S26 ya tendrían fecha de presentación, ¿qué esperamos de ellos?

De haber mantenido el calendario de lanzamientos de los últimos años, esta semana o la pasada los coreanos deberían haber presentado sus nuevos Galaxy S26, los topes de gama para este 2026, que ya en febrero deberían estar a la venta. Pero no será así, porque tal y como se había filtrado, este año iba a retrasar levemente el lanzamiento. Este se producirá finalmente el próximo mes, tal y como hemos conocido gracias a uno de los filtradores con mejor reputación del mercado.

¿Cuándo se presentan?

En su publicación, Evan Blass ha confirmado que los futuros Samsung Galaxy S26 se presentarán el próximo 25 de febrero, ya podrían haberlo hecho el día 26 también, pero finalmente será en menos de un mes. Por tanto, será justo antes del MWC de Barcelona de 2026, la mayor feria de telecomunicaciones y telefonía del planeta. El evento Unpacked se celebraría entonces, pero seguramente hasta dentro de un par de semanas no haya confirmación oficial de ello.

¿Qué esperamos de ellos?

De estos nuevos Samsung Galaxy S26 podemos esperar muchas novedades, principalmente en términos de rendimiento, donde estrenarán un nuevo procesador más potente. No está claro todavía, pero se esperan dos candidatos, por un lado el Exynos 2600, y, por otro lado, el Snapdragon 8 Elite Gen 5, no hay que descartar que los modelos estándar y Pro estrenen el primero, y el modelo Ultra el segundo, el de Qualcomm, este último sería de una versión For Galaxy.

Sus pantallas AMOLED LPTO tendrán tamaños de 6,3, 6,7 y 6,9 pulgadas en el caso de los modelos estándar, Pro y Ultra respectivamente. Este último será la joya de la corona, y nos ofrecerá una cámara de alto nivel, que mejorará en aspectos sutiles. Como la mejora del recubrimiento de las lentes, para evitar ciertos efectos luminosos indeseados. También estrenará un nuevo modo de privacidad, que evitará que las personas que nos rodean puedan ver lo que hay en nuestra pantalla.

Será un modelo más delgado, con grosor de 7,9 mm, así como un cuerpo más liviano gracias al marco de aluminio, en lugar de titanio. La pantalla tendrá un nuevo panel M14 OLED. Habrá una mejorada esperada, como es la potencia de carga, que por fin crecerá hasta los 60W. Aunque la batería será la misma, de 5000 mAh. Tampoco habrá cambios en los sensores de cámara, así como en el almacenamiento interno.

Como veis, no habrá grandes cambios en estos teléfonos, salvo por cambios puntuales y bastante sutiles, esperamos que sea algo que cambie de cara al anuncio oficial de los nuevos teléfonos. Y es que muchos esperaban mejoras más agresivas sobre todo en la cámara del modelo Ultra, pero parece que Samsung se conforma con una cámara muy similar a la de su predecesor. Ojalá las filtraciones estén equivocadas, y que Samsung apueste de verdad por un gran cambio en sus topes de gama, como hemos visto en su última generación de plegables, que ha supuesto un antes y un después para la gama.