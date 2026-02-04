Esto es lo que le pasa a tu móvil cuando le queda menos de 1 GB de espacio libre

Con el paso del tiempo, comenzamos a notar que la velocidad dé respuesta de nuestro teléfono no es la misma que al principio. Lo que nos hace pensar que estamos frente a un dispositivo viejo, aunque no es el caso. Simplemente, se trata de que nuestro móvil está asfixiado. A continuación, te contamos que implica este término.

Así se traduce la falta de memoria en tu móvil

A menudo sufrimos con la falta de respuesta a la hora de mostrar el teclado, el cierre de aplicaciones y el bajo rendimiento de la batería. Algo común a los dispositivos y que nos hace pensar que tenemos que buscar soluciones, que pasan a veces por cambiar de móvil. Aunque la mayoría de las veces no es necesario. Esto se produce por una causa mucho más sencilla de entender y de resolver. Su origen se encuentra principalmente en el almacenamiento de tu smartphone. Cuando este se encuentra por debajo de 1 GB libre o del 10% de su capacidad total, comenzamos a notar todos los síntomas descritos anteriormente, esto se produce porque entra en lo que se conoce como “modo pánico”. Más allá de los avisos de falta de almacenamiento para guardar fotos, es la señal inequívoca de que está a punto de colapsar.

Gestionando el almacenamiento | TecnoXplora

Cuando el disco de memoria está lleno, el móvil se ralentiza, esto es el efecto que se produce cuando la memoria RAM de nuestro teléfono se llena al ejecutar las aplicaciones y tiene que hacer de la memoria de almacenamiento para usarla como memoria virtual. De manera que cuando el almacenamiento está lleno esto no es posible y el sistema se obliga a cerrar aplicaciones, va a tirones y no puede mostrar el teclado, lo que significa que no tiene espacio para pensar.

La memoria funciona por bloques, si la memoria está llena, los bloques libres son pocos y además se encuentran desperdigados. Para optimizar su uso, el sistema tiene que mover los datos para liberar espacio y optimizar el uso de estos, lo que se conoce como Garbage Collection. Lo que obliga a aumentar el rendimiento, para realizar una tarea sencilla, lo que provoca sobrecalentamiento y una descarga más rápida de la batería.

Algo que no se resuelve borrando fotos, para darle solución debemos eliminar toda aquella información guardada de forma innecesaria. Las apps acumulan gran cantidad de gigas en contenidos que no necesitas, por lo que es el momento de borrar la caché. Otras de las culpables de que esto suceda son las apps de mensajería instantánea, estas de forma predeterminada descargan de forma automática, archivos y los guardan sin razón aparente. Por lo que es importante gestionar muy bien los ajustes de las mismas.

Por último, debemos prestar atención a la papelera, donde se acumula gran parte del almacenamiento usado. Solemos eliminar fotos y archivos, pero no vaciamos la papelera, por lo que no conseguimos liberar espacio, hasta que lo hacemos. Lo más relevante, asegurarnos de que nuestro móvil disponga al menos del 10% de la capacidad de almacenamiento libre. Esta es la clave, para que siga funcionando de forma fluida por más tiempo.