Apple podría lanzar nuevos MacBookPro en cuestión de días o semanas

Acabamos de empezar prácticamente el año y Apple ya se ha mostrado bastante activa, habiendo lanzado hace unos días la segunda generación de su AirTag. En esta ocasión parece que tenemos otro lanzamiento a la vuelta de la esquina, al menos eso es lo que aseguran ciertas fuentes, que están cerca de Apple, y que apuntan al lanzamiento de nuevos MacBook, que como es de esperar, deberían equipar los chips más modernos y potentes de Apple.

Nuevos MacBook Pro M5

Las nuevas informaciones sobre estos MacBook han sido compartidas por un distribuidor de productos de Apple muy destacado, que ha indicado algo que se puede tomar como un síntoma o indicio de lanzamiento inminente de nuevos modelos. Y es que las existencias de la actual generación de MacBook están reduciéndose rápidamente, lo que suele ser sinónimo de que estas van a ser reemplazadas muy pronto por otros modelos nuevos.

Hablamos de nuevos MacBook Pro en tamaños de 14 y 16 pulgadas, que estarían muy cerca de presentarse con los nuevos chips M5 Pro y M5 Max. Y hay otra razón para pensar que esto llegará más pronto que tarde. Y es que Apple ha lanzado Xcode 26.3, algo que normalmente suele ocurrir cuando llega una nueva versión o actualización de macOS, el sistema operativo de Apple.

Y precisamente se especula con que el lanzamiento de estos nuevos MacBook Pro se produzca con la llegada de macOS 26.3, que actualmente está en beta, pero que en cuestión de días o semanas podría llegar de manera estable al mercado. Hay teorías para todos los gustos, que Apple todavía no tenga lista la nueva actualización, o al revés, que la haya parado a la espera de lanzar los nuevos MacBook, para que no haya filtraciones de nuevos dispositivos.

Sea como fuere, todo apunta a lo mismo, un lanzamiento de nuevos MacBook Pro, que se producirá seguramente a lo largo de este mes de febrero, de manera inminente, en los próximos días o semanas. Los nuevos modelos que presentaría Apple serían los MacBook Pro M5 y M5 Max, y todo apunta a que los nuevos chips serán sus únicas novedades, no esperemos nada más emocionante más allá de los propios procesadores.

Lo normal es que como en el caso del AirTag, el lanzamiento se produzca mediante nota de prensa de Apple, y no con una Keynote, serán tan pocas las novedades, que no merecerá la pena montar todo el tinglado para ello. Algo que será diferente cuando Apple presente por fin su esperada nueva generación de MacBook con pantallas OLED. Algo que llevamos esperando mucho tiempo, y que seguramente ocurra a lo largo de este año, más cerca de finales de 2026. Eso sí que será un acontecimiento, y probablemente ahí tengamos Keynote. Samsung ya estaría preparada para fabricar estas pantallas para Apple a partir de la primavera.