El filtro antispam definitivo para WhatsApp que deberías activar

Si usas WhatsApp a diario, seguro que en algún momento te han metido en un grupo rarísimo con gente que no conoces de nada y con un mensaje tipo "ganar dinero fácil" o "oferta exclusiva solo hoy". Pues bien, la app por fin ha dado un paso serio para evitar estas situaciones tan pesadas: un modo antispam que te devuelve el control total sobre quién puede añadirte a un grupo.

La idea es simple, pero muy efectiva. Muchos fraudes empiezan siempre igual: cuentas desconocidas añaden a decenas de personas a la vez, prometiendo trabajos milagrosos u ofertas que huelen fatal desde lejos. Con este nuevo sistema, WhatsApp corta ese mecanismo de raíz.

Stop SPAM | Pixabay

Desde los ajustes de privacidad, ahora puedes elegir exactamente quién tiene permiso para meterte en un grupo. Las opciones son claras: Todos, Mis contactos o Mis contactos, excepto…. Esta última es, sin duda, la más segura, porque solo podrán añadirte las personas que tú elijas previamente. Si alguien que no tienes guardado intenta hacerlo, no entrará en el grupo automáticamente: recibirás una invitación privada y decidirás si aceptas o pasas del tema.

Este filtro funciona como una barrera muy útil contra estafas y grupos basura, aunque hay una excepción: los grupos de avisos de una comunidad, donde WhatsApp te añadirá igualmente.

En resumen, menos sustos, menos spam y más control sobre tu privacidad.