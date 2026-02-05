Ya puedes comprar la nueva cámara de exterior Blink 2K+ en España

Amazon tiene en Blink a su firma especializada en vigilancia y seguridad, con una gama de cámaras cada vez más amplia que ofrece a partes iguales fichas técnicas avanzadas y precios ajustados. En esta ocasión nos brindan una nueva versión de sus populares cámaras Wifi, que tiene como grandes atractivos que es resistente a la intemperie, es de exterior, y además tiene un precio bastante ajustado. Vamos a conocer su precio y disponibilidad, ya que ha llegado a España.

Precio y disponibilidad

La nueva Cámara exterior 2K+ Blink se ha puesto en preventa en España, concretamente en Amazon, a un precio de 99,99 euros, las entregas se harán el 18 de febrero. Está disponible en dos colores, tanto negro como blanco. Por separado se vende una unidad USB para almacenar localmente los vídeos.

Cámara exterior 2K+ Blink | Blink

Ficha técnica de la cámara Blink 2K+

Lo más destacado de esta nueva cámara de Blink, además de su compatibilidad total con Alexa, es que cuenta con una gran resolución 2K, de 2560x1440 píxeles, que permiten no solo ver más detalle en las imágenes que capta, sino también un mejor color y en definitiva una imagen más fiel a la realidad, incluso en condiciones de poca luz, donde demuestra que puede ser muy competente. Cuenta con un zoom de 4x, digital, que permite ver determinadas zonas de la imagen con más detalle.

Una resolución suficiente para identificar vehículos en la puerta de casa, paquetes entregados y todo tipo de eventos. Incluso en condiciones de poca luz, la cámara es capaz de grabar vídeo a todo color, antes de pasar a la visión infrarroja nocturna. Por tanto, la cámara tarda más tiempo que otras en pasar a esa vista en blanco y negro, ya que su sensor puede captar más detalles con menos luz. También nos ofrece audio bidireccional, por si hay que hablar con alguien a través de ellas.

Si te suscribes a uno de los planes de Blink, también vas a poder disfrutar de notificaciones inteligentes, que te avisarán del movimiento de personas o de vehículos. Con capacidad para distinguir entre distintos visitantes, así como personas, mascotas y todo tipo de eventos que la cámara puede reconocer con su IA. Además, descarta aquellas notificaciones superficiales carentes de interés, como el movimiento de ramas o animales pequeños.

Como buena cámara de exterior, su diseño ha sido concebido para resistir lo mejor posible las inclemencias del tiempo, gracias a la certificación IP65. Pero tan importante como la resistencia a los elementos, es que sea fácil de instalar y mantener. Y para ello no necesita cables, simplemente cambiar cada dos años, si el uso es típico, sus dos pilas, desde luego parece que no consume mucha energía si con ellas se basta.

Viene con un módulo de sincronización básico, que necesita de una suscripción a Blink para poder guardar los vídeos en la nube, de lo contrario, no es posible guardarlos localmente.