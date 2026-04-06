Ya puedes comprar el Redmi A7 Pro en España: un teléfono muy completo por 130 euros

Xiaomi sigue ampliando su catálogo de móviles. Y esta vez le ha tocado el turno a su submarca Redmi, que acaba de anunciar la llegada en España de un nuevo modelo económico con mucho que ofrecer. Hablamos del Redmi A7 Pro, un equipo económico y muy completo.

Este dispositivo aterriza en nuestro país con un precio de partida de 129,99 euros, posicionándose como una de las grandes soluciones dentro de la gama de entrada. A pesar de su precio ajustado, presume de características poco habituales un teléfono tan barato, y que podría coronar al Redmi A7 Pro como el nuevo superventas de la marca.

Ficha técnica del Redmi A7 Pro

Respecto al apartado estético, el diseño mantiene la línea estética habitual de la marca, con un cuerpo delgado de 8,15 mm y un peso de 208 gramos. Está disponible en varios colores inspirados en la naturaleza, como negro, azul o verde, y apuesta por un módulo de cámara con anillo prismático que le da un toque muy atractivo pese a su bajo precio. Como curiosidad, este Redmi A7 Pro cuenta con puerto para auriculares de 3.5 mm.

Pasando a las características técnicas de este Redmi A7 Pro, decir que su apartado multimedia no decepciona, ya que ofrece una pantalla de 6,9 pulgadas con resolución Full HD y una tasa de refresco de 120 Hz. A esto se suma un brillo máximo de 800 nits de brillo, más que suficiente para los días más soleados.

Redmi A7 Pro | Redmi

Pasando al hardware, el Redmi A7 Pro apuesta por un procesador de ocho núcleos UNISOC T7250 acompañado de 4 GB de memoria RAM que se puede extender otros 4 GB mediante RAM virtual. Hay dos versiones con 64 o 128 GB de almacenamiento interno.

Respecto a la cámara del Redmi A7 Pro, estamos ante una cámara dual de 13 MP, junto con una cámara frontal de 8 MP. No es el apartado fotográfico más completo, pero lo esperado en un teléfono tan económico.

Y qué decir de su magnífica batería de 6.000 mAh, una cifra que garantiza una autonomía fuera de toda duda. No ofrece carga rápida, algo esperable en un teléfono tan económico.

Precio del Redmi A7 Pro

Redmi A7 Pro | Redmi

En cuanto al precio, el Redmi A7 Pro llega a España a un coste de 129,99 euros para el modelo con 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento, o una segunda versión de 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento por 149,99 euros.