El Redmi 15A es oficial: batería de 6300 mAh y pantalla de 120Hz por apenas 100€

Xiaomi ha lanzado una nueva versión de sus Redmi 15, y que también destaca por tener un precio muy ajustado. Eso sí, hablamos de un móvil que se basa en otro ya conocido, pero que todavía no ha llegado a España, el POCO C85x. Por lo que no hay que descartar que uno de los dos termine llegando a España. Sea como fuere, vamos a repasar las características de este nuevo Redmi A7 y su precio, que es especialmente ajustado para todo lo que nos ofrece, sobre todo una batería bastante grande.

Ficha técnica del Redmi 15A

El nuevo teléfono de Redmi llega con una ficha técnica que es bastante similar a la de ese POCO C85x. Empezando por su pantalla, con un panel de 6,9 pulgadas de diagonal y tecnología LCD. Su resolución HD+ es la habitual en este tipo de modelos de gama de entrada. Aunque presume de una tasa de refresco de 120Hz, algo poco habitual en móviles tan baratos, y que por poner un ejemplo, los iPhone 16 no tenían, algo que nos da una idea de lo que supone para su pantalla.

Redmi 15A | Redmi

Nos llama la atención que Redmi haya optado por un procesador de Unisoc en este modelo, concretamente el Unisoc T8300, que no es obviamente el más potente de la gama, pero sí que ofrece lo mínimo para movernos con soltura por todas esas apps que habitualmente usamos en el día a día. A este le acompañan 4GB y 8GB de memoria RAM, así como un almacenamiento interno de 64GB o 128GB.

La cámara de fotos ofrece dos sensores, uno principal de 32 megapíxeles, más otro auxiliar, que puede ser de 2 megapíxeles. Mientras que delante la cámara selfie es de 8 megapíxeles. La batería de este teléfono es bastante grande, con una capacidad de 6300mAh, que es compatible con una carga con potencia de 15W, así como inversa de 7,5W, casi igual de potente, curioso cuando menos.

Es un móvil con certificación IP52, frente al agua y el polvo, así como a salpicaduras de agua. Tiene un lector de huellas lateral, integrado en el botón de encendido. Algo muy interesante es que cuenta con Android 16 como sistema operativo, y lo mejor, cuatro años de actualizaciones de sistema operativo, así como seis años de actualizaciones de sistema, algo muy a valorar en un móvil tan barato. Y es que el teléfono se ha lanzado ahora en India por tan solo 119 euros al cambio en su versión básica de 4GB+64GB.

Las otras versiones tienen precios de 132 euros al cambio para la de 4GB+128GB, así como de 150 euros para la de 6GB+128GB. Los colores disponibles son azul, morado y negro.