Muy pronto podrás comprar un portátil con Android: Aluminium OS sustituirá a ChromeOS
Aluminium OS: así será el nuevo sistema operativo de Google que unificará Android y ChromeOS, permitiendo portátiles con acceso a Google Play y funciones de inteligencia artificial Gemini.
Muy pronto podrías comprar un portátil con Android como sistema operativo principal. Todo apunta a que Aluminium OS será el encargado de sustituir progresivamente a ChromeOS en los ordenadores portátiles de Google.
¿Por qué van a abandonar ChromeOS para apostar por este nuevo sistema La razón es muy sencilla: Google quiere sustituir progresivamente ChromeOS por Aluminium OS porque necesita un sistema operativo más completo, flexible y preparado para competir directamente con Windows y macOS.
Si bien es cierto que ChromeOS ha funcionado bien durante años en el segmento educativo y en portátiles económicos, siempre ha tenido una limitación clara al depender en gran medida de aplicaciones web. Así que Aluminium OS será la solución.
Aluminium OS está más cerca que nunca
Además, Google lleva más de una década manteniendo dos plataformas paralelas: Android para móviles y tablets, y ChromeOS para ordenadores. Esto ha provocado duplicidades, fragmentación del ecosistema y ciertas dificultades para los desarrolladores, que en muchos casos tienen que adaptar sus aplicaciones a dos entornos distintos.
Así que Google ha decidido apostar por Aluminium OS, un sistema operativo basado en Android y que permitirá ser ejecutado en cualquier dispositivo, ya sean teléfonos, tablets u ordenadores portátiles.
Y ojo, que parece que el proyecto avanza, ya que se han filtrado los primeros fondos de pantalla de Aluminium OS. Y, que aparezcan este tipo de elementos deja claro que el desarrollo de esta alternativa a ChromeOS avanza a my buen ritmo.
Qué podemos esperar de Aluminium OSRespecto a qué podemos esperar de este sistema operativo, la gran baza de Aluminium OS estaría en su capacidad para combinar lo mejor de Android y ChromeOS. De esta manera, Aluminium OS ofrecería la experiencia completa de Android en dispositivos con formato de ordenador, permitiendo acceder a la tienda Google Play, ejecutar aplicaciones móviles de forma nativa y utilizar un navegador Chrome completo con funciones de escritorio.
Además, Google Gemini estará mucho más integrado en todo el sistema operativo, no solo para tareas que tu solicites, ya que ayudará en la organización de archivos, búsqueda o incluso automatización de procesos.
Aunque ChromeOS no desaparecerá inmediatamente, Google tiene muy claro que el futuro será su nuevo SO. Todo apunta a que, durante un tiempo convivirán ambos sistemas operativos, pero Aluminium OS podría convertirse en el estándar a medio plazo si consigue ofrecer una experiencia más completa en portátiles y dispositivos híbridos.
¿Y qué pasará con los propietarios de un Chromebook? Pues que seguirán recibiendo soporte hasta el final de vida del producto, por lo que no te has de preocupar por ese aspecto. Eso sí, está claro que comprar un portátil con Chrome OS dejará de ser posible muy pronto.
