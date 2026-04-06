El iPhone Fold ya ha entrado en producción y se confirma que llegará este año

Tras años de rumores, patentes y filtraciones, Apple parece haber dado el paso definitivo hacia su primer móvil plegable. El esperado iPhone Fold ya habría entrado en fase de producción de prueba, dejando claro que está en la recta final antes de su presentación oficial.

De esta manera, si todo sigue el calendario previsto, el dispositivo podría llegar al mercado antes de que termine 2026, en un lanzamiento que promete marcar un antes y un después en la industria.

Eso sí, no esperes que el iPhone Fold llegue en septiembre. En dicha fecha, la firma presentará los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, por lo que el iPhone fold tendrá una presentación propia para finales de año.

Qué esperamos del iPhone Fold

Según fuentes de la cadena de suministro, Apple ya ha iniciado la fabricación de las primeras unidades funcionales, lo que significa que el diseño, las especificaciones y la base del hardware están prácticamente cerrados.

Google Pixel Fold | Google

Ten en cuenta que este tipo de producción inicial se utiliza para validar procesos, detectar posibles fallos y afinar detalles antes de pasar a la producción en masa del iPhone Fold, que debería ser en mayo o junio. De esta manera, dentro de poco vamos a poder ver las primeras imágenes reales del iPhone Fold. Y lo mejor de todo: estamos dentro de la hoja de ruta de Apple, que quería iniciar la producción del iPhone Fold en abril.

Recordemos que todo apunta a que este iPhone Fold tendrá un gran parecido con el primer Pixel Fold, ofreciendo un aspecto un poco más cuadrado de lo habitual por una razón: permitir que alcances cualquier punto de la pantalla con una mano.

Respecto a las posiblesw características que lucirá el primer teléfono plegable de Apple, podemos esperar que cuente con el mismo hardware que el iPhone 18 Pro Max. De esta manera, todo apunta a un procesador Apple Bionic A20 Pro, vitaminado con 8 GB de memoria RAM, además de una interfaz que estará completamente adaptada a la pantalla plegable de este iPhone.

En cuanto a su precio, traemos malas noticias porque el iPhone Fold no será precisamente barato. Algunas fuentes apuntan a una sorpresa por parte de la firma, que podría intentar evitar superar los 1.999 dólares. Pero viendo cómo está subiendo el precio de la memoria RAM por falta de escasez, es más probable que lo veamos por encima de esa cifra. Especialmente en mercados como España.