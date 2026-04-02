¿Vale la pena comprar un teléfono OnePlus en 2026?

OnePlus tiene los días contados en Europa. Todo apunta a que la compañía ya está desmantelando sus oficinas en el Viejo Continente con el objetivo de intentar mantener su presencia en China e India.

Las cosas no pintan nada bien para OnePlus, y seguramente empecemos a ver ofertas en todo tipo de productos de la marca. ¿Vale la pena aprovecharlas y comprar un OnePlus en 2026? Lo cierto es que no es la mejor opción, por desgracia.

OnePlus, de coloso a desaparecer en Europa

Durante años, OnePlus ha sido una de las marcas más queridas por los entusiastas de Android. Sus móviles solían destacar por ofrecer un rendimiento muy alto a precios competitivos, con una experiencia limpia y fluida que hizo ganarse su apodo de flagship killer.

Siguiendo la estela de Xiaomi, OnePlus apostó por ofrecer un terminal potente sin pagar el precio de los modelos más premium. Sin embargo, la situación actual de la compañía plantea dudas importantes para quienes estén pensando en comprar uno de sus dispositivos en España o en Europa.

Nuevo OnePlus Nord 4 | OnePlus

¿Qué ha pasado? Pues principalmente una estrategia nefasta por parte de OnePlus. La compañía ha ido subiendo los precios de sus teléfonos de forma notable, pasando de ser un flagship killer a un smartphone más.

Para ponernos en situación, el primer OnePlus se podía comprar desde 269 euros. Sí, un gama alta a un precio inigualable cuando sus rivales rondaban los 699 euros. En cambio, el OnePlus 15 salió a un precio de 979 euros. Un cambio muy notable y que ha provocado su caída.

Cuando sus teléfonos tenían un precio tan competitivo, además de un hardware a la altura y una interfaz soberbia, OnePlus ganó una base de clientes muy fieles. Y estos mismos clientes se sintieron traicionados cuando OnePlus comenzó a subir el precio de sus nuevos móviles de una forma tan agresiva.

La razón de OnePlus dejó de existir, como su imagen de marca. ¿Pagar 979 euros para disfrutar de una excelente interfaz, ya que era el único punto a favor de OnePlus? Cuesta invertir solo por eso, sabiendo que hay otras soluciones al mismo precio que lo superan, cosa imposible hace años.

Así que, OnePlus comenzó a desaparecer en el momento en el que dejó su imagen de flagship killer y quiso competir de tú a tú con los mejores ofreciendo un precio semejante. Un error que le ha costado su presencia en la mayoría de mercados.

¿Es buena idea comprar un OnePlus ahora?

Como te hemos dicho, diversas informaciones apuntan a que OnePlus estaría reduciendo su presencia en varios mercados internacionales, incluyendo regiones como Europa. Y claro, habrá un aluvión de ofertas para comprar teléfonos OnePlus más baratos.

El principal problema no es tanto la calidad de los teléfonos actuales, sino el escenario a medio plazo. Cuando una marca reduce su presencia en un país, vas a tener problemas relacionados con el soporte técnico, la disponibilidad de repuestos o la continuidad de la garantía.

Aunque el grupo matriz BBK Electronics mantiene una estructura sólida y OPPO podría asumir parte del servicio posventa en determinados territorios, la gran incertidumbre sobre la estrategia futura sigue siendo un factor a tener en cuenta antes de realizar una compra.

Así que, para evitarte futuros dolores de cabeza, mejor apostar por un teléfono OPPO o de cualquier otra marca, que arriesgarte con un OnePlus por una oferta, y que luego tengas algún problema que te provoque largos dolores de cabeza. Igual al cabo de dos años te falla la batería y ya no hay repuestos...