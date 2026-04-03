Apple está comprando toda la RAM que puede para evitar problemas de stock con el iPhone 18

La industria tecnológica atraviesa una escasez de memoria RAM, en parte provocada por el excesivo uso de recursos por parte de la IA. Y Apple estaría moviendo ficha para asegurarse el suministro de memoria DRAM móvil de cara a sus próximos dispositivos, entre ellos el futuro iPhone 18.

Según distintos reportes del sector, la compañía estaría adquiriendo grandes cantidades de memoria incluso pagando precios muy superiores a los habituales, con el objetivo de garantizar el stock necesario en un escenario de escasez global.

Un movimiento muy inteligente por parte de la firma de la manzana mordida, ya que sabe que un problema de stock en los futuros iPhone 18 u otros equipos de la compañía es un riesgo muy real.

Apple arrasa con el mercado de memoria DRAM para evitar la escasez

Para ponerte en situación, que sepas que la memoria DRAM es uno de los elementos fundamentales de cualquier dispositivo electrónico actual. Está presente en smartphones, ordenadores, tablets o relojes inteligentes y resulta imprescindible para el rendimiento del sistema.

Y claro, ahora que seh a producido una escasez de oferta, los fabricantes han empezado a acaparar módulos antes de que se agoten. Y Apple, que cuenta con una enorme capacidad financiera, estaría utilizando su músculo económico para adelantarse al resto de actores del mercado.

Además, este movimiento para asegurar la producción de los iPhone 18 y otros equipos de Apple, ayudan a mantener la estabilidad de precios en otros dispositivos de la compañía. Al absorber el sobrecoste de los componentes, Apple podría evitar trasladar esa subida al consumidor final.

En cambio, otros fabricantes con menores márgenes tendrían que tomar decisiones más complicadas, como aumentar precios, reducir especificaciones o retrasar lanzamientos. Sin ir más lejos, Valve ha parado la producción de la Steam Deck por la subida de precios de la RAM.

La situación es tan grave, que los informes apuntan incluso a que Apple habría llegado a pagar primas muy elevadas por módulos LPDDR5X, uno de los estándares más avanzados en memoria móvil. Su objetivo es claro: no quedarse sin stock de este componente sea como sea. Y si hay que pagar más para quedarse con toda la producción, la firma con sede en Cupertino tiene capacidad económica para ello.

Una noticia que nos va a beneficiar, especialmente a los usuarios que piensen en comprar productos de Apple en el futuro. Ya que, si este rumor es cierto, la compañía americana se ha asegurado stock de memoria RAM suficiente para no frenar la producción ni tener que subir precios.