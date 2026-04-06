El próximo Apple TV llegará este año cargado de novedades, y su gran baza será Siri

Es un secreto a voces que Apple trabaja en una renovación de su reproductor multimedia. Se esperaba un lanzamiento en 2025, pero finalmente se ha retrasado a 2026. Eso sí, el próximo Apple TV apunta maneras.

No será tanto por su renovación estética, principalmente por que no se esperan grandes cambios. Apple mantendría el formato cuadrado con esquinas redondeadas característico del Apple TV actual, fabricado en plástico negro.

¿Su gran sorpresa? Siri. Sí, el próximo Apple TV va a vitaminarse gracias al asistente de Apple, que estará vitaminado por inteligencia artificial. Según las últimas filtraciones, el lanzamiento del nuevo modelo se habría retrasado precisamente por el desarrollo de estas nuevas funciones, que formarían parte del ecosistema Apple Intelligence que la compañía quiere integrar en todos sus dispositivos.

Todo lo que esperamos del nuevo Apple TV

Durante los últimos meses han circulado rumores sobre una renovación inminente del Apple TV, pero ahora todo apunta a que habrá que esperar hasta finales de 2026. El motivo principal es que Apple quiere que el nuevo dispositivo llegue acompañado de una versión más inteligente de Siri, capaz de ofrecer respuestas más precisas, comprender mejor el contexto de las peticiones y facilitar el control del hogar conectado.

El próximo Apple TV será perfecta para los más jugones, y esto es solo el principio | Unplash

Y lo cierto es que tiene todo el sentido.Apple sabe que su reproductor multimedia es de los mejores del mercado, pero no tiene sentido lanzar un nuevo modelo sin grandes novedades. Por lo que en este caso va a poner toda la carne en el asador para que el próximo Apple TV marque un antes y un después.

Además, Siri será el gran protagonista, pero habrá otras mejoras palpables, especialmente en el apartado del procesador. Todo apunta a que el nuevo Apple TV podría incorporar el chip A17 Pro, el mismo que Apple introdujo en los iPhone 15 Pro. Un SoC de alto rendimiento y que ofrece un salto notable respecto al A15 Bionic que montan los Apple TV actuales.

Esta renovación técnica incluye una mejora en la RAM, ya que Apple Intelligence necesita un mínimo de 6 GB, por lo que el buen rendimiento estará más que garantizado. Y de paso, poder controlar todo el ecosistema de dispositivos de Apple, incluyendo posibles hubs domésticos o futuras versiones del HomePod.

La guinda del pastel la pondrá la compatibilidad con WiFi 7 mediante el nuevo chip de red N1 desarrollado por Apple. ¿En qué se traduce? En una señal más estable para brindar la mejor experiencia.

¿Qué precio tendrá el Apple TV?

De momento es pronto para saberlo, pero Apple nos quería sorprender. Según algunos rumores, Apple podría introducir una versión más económica del dispositivo o mantener el modelo actual como opción de entrada más asequible, por lo que el precio de este nuevo Apple TV rondaría los 99 dólares.